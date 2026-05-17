«Мусор горит»: В Москве сильный пожар парализовал движение на СВХ
На юго-востоке Москвы вспыхнул сильный пожар — чёрный дым полностью окутал Северо-Восточную хорду (СВХ). Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Сообщается, что огонь охватил строительный мусор под мостом на Амурской улице. Пламя поднялось на несколько метров. Густой чёрный столб дыма поднимается над территорией, его видят водители и жители близлежащих районов.
Автомобилисты, которые едут по мосту, жалуются на резкое ухудшение видимости — она приближается к нулевой. Люди не видят разметки и других машин. Очевидцы рассказали, что движение по Московскому скоростному диаметру (МСД) в этом месте полностью перекрыто.
Сотрудники экстренных служб уже прибыли на место происшествия. Пожарные расчёты разворачивают рукава и приступают к тушению. Площадь возгорания достигает примерно 200 квадратных метров. По предварительным сведениям, никто не пострадал. Специалисты выясняют причины возгорания.
