«Мусор горит»: В Москве сильный пожар парализовал движение на СВХ

На юго-востоке Москвы загорелся строительный мусор под мостом на Амурской улице
Фото: Istock/alexmak72427

На юго-востоке Москвы вспыхнул сильный пожар — чёрный дым полностью окутал Северо-Восточную хорду (СВХ). Об этом информирует Telegram-канал Baza.



Сообщается, что огонь охватил строительный мусор под мостом на Амурской улице. Пламя поднялось на несколько метров. Густой чёрный столб дыма поднимается над территорией, его видят водители и жители близлежащих районов.

Автомобилисты, которые едут по мосту, жалуются на резкое ухудшение видимости — она приближается к нулевой. Люди не видят разметки и других машин. Очевидцы рассказали, что движение по Московскому скоростному диаметру (МСД) в этом месте полностью перекрыто.

Сотрудники экстренных служб уже прибыли на место происшествия. Пожарные расчёты разворачивают рукава и приступают к тушению. Площадь возгорания достигает примерно 200 квадратных метров. По предварительным сведениям, никто не пострадал. Специалисты выясняют причины возгорания.

Ольга Щелокова

