«‎Мусорный пакет с костями»: Женщина спрятала отца ради его военной пенсии

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На Тайване женщину обвинили в том, что она годами прятала в доме останки отца, чтобы получать его военную пенсию. Об этом пишет Hindustan Times.
Сообщается, что женщину из города Гаосюн заподозрили в том, что она скрыла смерть отца. Отмечается, что делала дочь это ради его военной пенсии. Она не позволила представителям властей обработать ее дом в рамках кампании противодействия распространению лихорадке денге. У полиции это вызвало подозрения. Они усилились, когда женщина продолжила препятствовать в проверке ее дома. Во время допроса она заявила, что отца увез в Китай ее брат, но проверка показала, что он не покидал Тайвань, а брат умер. В её доме нашли черный мусорный пакет с костями, которые принадлежат пожилому мужчине.
Ранее сообщалось, что в Волгограде отец и его сожительница тушили окурки о пятилетнего мальчика. Жителей Волгограда задержали, против них возбуждено уголовное дело по статье об истязании. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Ребёнок передан в социальный центр.
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