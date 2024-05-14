«У девушки проблемы с головой»: Соседи об устроившей пожар в Люберцах

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Житель дома в подмосковных Люберцах, где девушка подожгла квартиру, заявил, что видел устроившую пожар.
Он отметил, что девушка была спокойна и не выказывала признаков какого-либо опьянения. При этом очевидец счёл её не совсем здоровой.
Ранее сообщалось, что в квартире в одной из многоэтажек в подмосковных Люберцах произошёл пожар, квартиру с криками о демонах и ЦРУ подожгла местная жительница.
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«У девушки проблемы с головой. Она ходила босиком и на вопрос «Это вы подожгли?» спокойно отвечала «да». Один раз подошла к горящей квартире и закинула туда какие-то вещи. Потом уселась на лавку и читала книгу. В квартире этой был хостел. Вчера ночью приезжали остальные жители и вывозили остатки своих вещей из других комнат. Девушку увозили на скорой», — прокомментировал в беседе с Газета.ру очевидец.
Ранее сообщалось, что в квартире в одной из многоэтажек в подмосковных Люберцах произошёл пожар, квартиру с криками о демонах и ЦРУ подожгла местная жительница.
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Мелисса Тимофеева