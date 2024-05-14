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В квартире у таинственно пропавшего петербуржца нашли труп с ножевыми ранениями

В квартире у пропавшего жителя Ленобласти нашли труп неизвестного мужчины
14 мая 2024, 11:58
Фото: iStock/tiero

Фото: iStock/tiero

В квартире у пропавшего жителя Ленинградской области нашли труп неизвестного мужчины с ножевыми ранениями, об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации СМИ, в полицию обратилась дочь жителя поселка Гладкое Тосненского района Ленинградской области и сообщила, что её отец не выходит на связь. По месту жительства мужчины выехал наряд полиции.

«Однако в квартире у пропавшего нашли тело другого человека с ножевыми ранениями. При этом самого пропавшего там не было», — рассказал источник издания.



Уточняется, что бесследно исчезнувший мужчина был неоднократно судим в прошлом. Подробности случившегося устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело.

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#ленинградская область
#убийство
#уголовное дело
В Подмосковье прохожий избил подростка
14 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/globalmoments

Мужчину, напавшего на 17-летнего юношу на улице в Шатуре, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Нападение произошло 13 мая рядом с одним из магазинов на Интернациональной лице. Мужчина нанёс подростку 2007 года рождения телесные повреждения и угрожал ножом», — говорится в сообщении.
На место незамедлительно прибыли полицейские и задержали нападавшего. Им оказался местный житель 1987 года рождения, при обыске у него нашли и изъяли кухонный нож.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали ранее неоднократно судимого 37-летнего жителя Павловского Посада по подозрению в краже велосипеда у 34-летней жительницы Балашихи.

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#шатура
#драка
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#криминал
#подросток
#полиция
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Под завалами дома в Белгороде нашли ещё одного погибшего
Число погибших после обрушения дома в Белгороде достигло 16 человек
14 мая 2024, 12:34

Фото: iStock/globalmoments

В Белгороде на месте обрушения подъезда жилого дома обнаружили ещё одного погибшего. Об этом МЧС России сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что под обломками было найдено тело местной жительницы.

Общее число погибших в результате происшествия достигло 16 человек.

Напомним, что 12 мая Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Белгороде. В результате попадания снаряда, обрушился целый подъезд дома. Под завалами оказались десятки человек.

По сообщениям Минобороны РФ, удар был осуществлён из ракетного комплекса «Точка-У» и реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир».

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#белгородская область
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#дом
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Стало известно, какой срок грозит начальнику главного управления кадров Минобороны
Начальнику главного управления кадров МО Кузнецову грозит до 15 лет за взятку
14 мая 2024, 12:01

Фото: iStock/OlFedv

Арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Данные следуют из санкции инкриминируемой ему статьи УК РФ, передает РИА Новости.
В настоящее время Кузнецов находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело.

В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей, коллекционные часы, золотые монеты, и иные предметы роскоши.

По данным следствия, взятку Кузнецов получил от представителей коммерческих структур.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. 24 апреля Басманный суд Москвы арестовал Иванова.

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#суд
#следственный комитет
#уголовное взятка
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В Москве задержали блогера, угрожавшего расправой участникам СВО на стриме
14 мая 2024, 11:03

Фото: iStock/Andrii Zorii

В Москве задержали блогера, который во время стримов угрожав расправой участникам СВО и оскорблял их, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
«36-летний уроженец города Таганрога Ростовской области задержан в г. Зеленограде и доставлен в ОМВД России по району Крюково г. Москвы для дальнейшего разбирательства. В его квартире проведен обыск, в ходе которого изъята компьютерная техника и средства мобильной связи», — уточнила спикер МВД.

13 мая глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что видеоблогер из Зеленограда в прямом эфире оскорбляет участников спецоперации, заявляя, что служить на СВО идут «одни алкаши». Он также угрожал военнослужащим расправой и призывал к развалу России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

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#экстремизм
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В Балашихе поймали велосипедного вора-рецидивиста
14 мая 2024, 10:34

Фото: iStock/welcomia

Мужчину задержали по подозрению в краже велосипеда у 34-летней жительницы Балашихи, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Заявление в полицию подала потерпевшая. Она сообщила, что принадлежащий ей велосипед украли из подъезда её дома, расположенного на шоссе Энтузиастов. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Расследование вывело полицейских на подозреваемого: им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний житель Павловского Посада. Против него завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Химках задержали приезжего из Краснодара, который дал объявление о продаже дорогой иномарки, а в ходе заключения сделки напал на потенциального покупателя и отнял у него 28 миллионов рублей.

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#полиция
#балашиха
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#криминал
#велосипед
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«‎Более 100 млн рублей»: Начальник Главного управления кадров МО арестован за взятку
СК: Начальник Главного управления кадров Минобороны арестован по делу о взятке
14 мая 2024, 10:27

Фото: iStock/simpson33

Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления кадров МО РФ Юрия Кузнецова. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В ходе обысков обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, а также коллекционные часы, золотые монеты, и предметы роскоши. Суд заключил его под стражу.

Отмечается, что взятку он получил от представителей коммерческих структур. Им были совершены определенные действия в их пользу в 2021 – 2023 годах.

Напомним, до этого был арестован замглавы Минобороны Тимур Иванов. Он подозревается в коррупции в особо крупном размере при строительстве объектов под эгидой военного ведомства.

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Сторонники ИГ* планировали взорвать одно из административных зданий Черкесска
14 мая 2024, 10:15

Фото: iStock/zabelin

Трое исламистов планировали устроить теракт и взорвать одно из административных зданий Черкесска. Об этом сообщили в ФСБ России.
Преступники контактировали с боевиками МТО в Сирии через мессенджеры. По их указанию террористы приехали в Черкесск, арендовали квартиру и купили компоненты для сборки самодельного взрывного устройства.

Отмечается, что злоумышленников задержали в процессе сборки СВУ. Согласно информации ведомства, каждый из них получил 18,5 лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ в Самарской области задержали мужчину, который планировал совершить теракт на Куйбышевской железной дороге. На допросе преступник признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#уголовное фсб
#преступники
#теракт
#террористы
#мессенджеры
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Появились подробности загадочной смерти ученицы воскресной школы из Подмосковья
SHOT: Ученица воскресной школы из Подмосковья умерла от инсульта
14 мая 2024, 09:46

Фото: iStock/fizkes

В Подмосковье внезапно скончалась 12-летняя ученица воскресной школы, о подробностях смерти подростка рассказала её мать в беседе с Telegram-каналом SHOT.
По информации СМИ, 12 мая подросток вместе с двумя сестрёнками пошла в школу при храме в Балашихе. Когда девочка вернулась домой, то попросила у мамы денег на чипсы, сходила в магазин, а когда вернулась — пожаловалась на боль в голове.

Мать дала ей детскую таблетку обезболивающего, однако, девочке становилось только хуже. Перед сном она пошла в ванную умыться, потеряла сознание и упала на пол: изо рта у неё пошла пена с кровью. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть школьницы.

Как сообщила мать девочки в беседе с SHOT, судмедэксперты не нашли в крови подростка запрещённых веществ. Школьница скончалась от инсульта.

По словам собеседницы Telegram-канала, врачи предположили, что кровоизлияние в мозг мог вызвать гормональный сбой, связанный с подростковым периодом.

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#подмосковье
#смерть
#школьник
#инсульт
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Появились кадры в места атаки БПЛА грузового поезда в Волгоградской области
14 мая 2024, 08:40

Фото: iStock/designbydx

В сети появились кадры с места атаки беспилотника на грузовой поезд в Волгоградской области, видео публикует Telegram-канал Baza.
В ноыь на 14 мая на станции Котлубань в Волгоградской области вагоны грузового поезда сошли с путей, после чего произошло возгорание цистерны с дизельным топливом. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Позже стало известно, что поезд сошёл с рельс после атаки беспилотного летательного аппарата.

«В 01:55 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Городищенском районе Волгоградской области. В поселке Самофаловка на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами», — уточнили в региональном МЧС.

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#волгоградская область
#беспилотник
#поезд
#пожар
#взрыв
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