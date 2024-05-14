В квартире у таинственно пропавшего петербуржца нашли труп с ножевыми ранениями

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В квартире у пропавшего жителя Ленинградской области нашли труп неизвестного мужчины с ножевыми ранениями, об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации СМИ, в полицию обратилась дочь жителя поселка Гладкое Тосненского района Ленинградской области и сообщила, что её отец не выходит на связь. По месту жительства мужчины выехал наряд полиции.
Уточняется, что бесследно исчезнувший мужчина был неоднократно судим в прошлом. Подробности случившегося устанавливаются.
Возбуждено уголовное дело.
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«Однако в квартире у пропавшего нашли тело другого человека с ножевыми ранениями. При этом самого пропавшего там не было», — рассказал источник издания.
Уточняется, что бесследно исчезнувший мужчина был неоднократно судим в прошлом. Подробности случившегося устанавливаются.
Возбуждено уголовное дело.
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Евгения Парфентьева