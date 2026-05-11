В двух российских поселках объявили срочную эвакуацию из-за подъёма воды в реке
В поселках Витим и Пеледуй объявили срочную эвакуацию из-за подъёма воды в реке Лене
В двух посёлках Республики Саха (Якутия) объявили срочную эвакуацию из-за подъёма воды в реке Лене. Об этом сообщили в канале «Администрация Ленского района» на платформе MAX.
Отмечается, что в населенных пунктах Витим и Пеледуй уже зафиксировали подтопление нижних участков. Власти призвали местных жителей действовать без промедления и покинуть опасную зону, взяв с собой документы, деньги, лекарства, запас еды и воды, тёплые вещи и зарядные устройства для телефонов.
В Госдуме рассказали, как бесплатно подключить газ на дачном участке
Перед выходом из помещения следует отключить электричество и газ, плотно закрыть окна и двери. Пункты временного размещения организовали: в Витиме — на Октябрьской улице, дом 30, а в Пеледуе — на Центральной улице, дом 16 (школа).
По последней информации, в Пеледуе прорвало ледяной затор. Уровень воды составил 1305 сантиметров, снизившись за час на 35 сантиметров. Наблюдается густой ледоход.
Опасная отметка для Пеледуя — 1200 сантиметров: вода пока выше критического уровня, но тенденция к снижению подтверждается. Жителям рекомендовали оставаться на связи, не приближаться к воде и льду и возвращаться в дома только после официального разрешения.