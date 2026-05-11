В двух российских поселках объявили срочную эвакуацию из-за подъёма воды в реке

11 мая 2026, 07:26

В поселках Витим и Пеледуй объявили срочную эвакуацию из-за подъёма воды в реке Лене

Фото: канал в MAX «Администрация Ленского района»/@id1414009962_gos

В двух посёлках Республики Саха (Якутия) объявили срочную эвакуацию из-за подъёма воды в реке Лене. Об этом сообщили в канале «Администрация Ленского района» на платформе MAX.





Отмечается, что в населенных пунктах Витим и Пеледуй уже зафиксировали подтопление нижних участков. Власти призвали местных жителей действовать без промедления и покинуть опасную зону, взяв с собой документы, деньги, лекарства, запас еды и воды, тёплые вещи и зарядные устройства для телефонов.



