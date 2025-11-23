Мусоровоз обезглавил пенсионерку на глазах у детей
В Калифорнии женщина погибла, попав под колеса мусоровоза
В Калифорнии 69-летняя женщина погибла, попав под колеса мусоровоза возле начальной школы в Санта-Ане. Пенсионерке отрубило голову. Об этом пишет издание The New York Post.
Мария Рубалькава де Руесга переходила дорогу, когда грузовик, поворачивая направо на круговом движении, сбил ее. По информации следствия, она оказалась под колесами, а голова пострадавшей была раздавлена.
Трагедия произошла на глазах у родителей и детей, которые в это время шли в школу. Родственники пенсионерки сообщили, что недавно она победила рак. У неё остались дети и восемь внуков.
