Туристку доставили в Москву под капельницей после реакции организма на «Макдоналдс»
24-летняя россиянка Анна, отдыхавшая на Бали, столкнулась с тяжёлой аллергической реакцией, известной как отёк Квинке. Об этом сообщает BAZA.
В конце отпуска у девушки начали появляться зудящие высыпания на теле, а однажды ночью Анна проснулась с сильным отёком горла, опухшими глазами и бордовыми пятнами на коже — дышать стало крайне трудно.
Местные медики ввели антигистаминные препараты, однако через сутки симптомы вновь вернулись. Так как у туристки должен был быть рейс в Россию, было решено отправить её домой под капельницей. По прилёте в Москву состояние стабилизировалось, симптомы исчезли.
Причину тяжёлой реакции установить не удалось: одни врачи связывали её с потреблённым фастфудом в азиатском «Макдоналдсе», другие подозревали ядовитых насекомых, томкатов, которые способны вызывать поражения кожи токсичными веществами. Сейчас Анна планирует пройти полный медицинский чекап и сдать анализы, чтобы выяснить точный источник аллергии.
