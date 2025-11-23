Туристку доставили в Москву под капельницей после реакции организма на «Макдоналдс»

23 ноября 2025, 14:41

Россиянка получила тяжёлый аллергический отёк на Бали из-за «Макдоналдса»

Фото: Istock / Ocskaymark

24-летняя россиянка Анна, отдыхавшая на Бали, столкнулась с тяжёлой аллергической реакцией, известной как отёк Квинке. Об этом сообщает BAZA.