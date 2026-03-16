Мусоровоз сбил ребенка в Кузбассе: что ждет виновных
Мариинский городской суд Кузбасса обязал индивидуального предпринимателя выплатить компенсацию морального вреда 13-летней девочке, пострадавшей в ДТП с мусорным бункеровозом.
Как пишет портал Vse42.ru, авария произошла в начале октября 2025 года. Водитель ЗИЛ МКС-1, выполняя задание по вывозу твердых коммунальных отходов, попытался избежать наезда, когда школьница неожиданно вышла на проезжую часть, но автомобиль все же задел ее правой частью бампера.
По заключению экспертов, полученные травмы относятся к категории тяжкого вреда здоровью. Девочка проходила стационарное лечение и более месяца не могла посещать занятия, а затем ее перевели на домашнее обучение.
Суд пришел к выводу, что владельцем источника повышенной опасности является предприниматель. Она передала спецтехнику коммерческой организации и оформила договор с водителем. Закон возлагает ответственность за ущерб, причиненный работником при исполнении трудовых обязанностей, на собственника транспортного средства.
Представитель ответчицы просил уменьшить компенсацию до 120 тысяч рублей. Однако суд, учитывая возраст потерпевшей, тяжесть последствий и нравственные переживания, удовлетворил требования в полном объеме — 300 тысяч рублей.
Вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении водителя, находившегося за рулем в момент ДТП, находится на рассмотрении.
