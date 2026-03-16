Пенсионер перепутал педали и влетел в толпу пешеходов
В Гонконге арестовали 75-летнего водителя, который выехал на тротуар и сбил восьмерых пешеходов. Об этом сообщает South China Morning Post.
Авария произошла днем в районе Коулун-Бей возле паркинга промышленного центра «Метро». Полиция по записям с камер видеонаблюдения выяснила, что пенсионер пытался совершить разворот, однако перепутал педали газа и тормоза.
От резкого рывка 72-летняя жена водителя, не пристегнутая ремнем безопасности, выпала из машины и получила травмы головы и ребер. Сам автомобилист не пострадал. Тест на алкоголь показал отрицательный результат. Медицинская карта пенсионера также не содержит противопоказаний к управлению авто.
Хотя криминальная версия не рассматривается, водителя задержали. На него готовят дело об опасном вождении, повлекшем тяжкие телесные повреждения.
