Бывший гаишник получил срок за взятки во время экзаменов в ГИБДД
Десять лет колонии общего режима бывшему начальнику регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Североуральска назначил городской суд по делу о коррупции при приёме экзаменов на водительские права. Об этом «Ленте.ру» сообщили в судебной пресс-службе Свердловской области.
Кроме того, суд оштрафовал экс-сотрудника на один миллион рублей. Его признали виновным по статье о получении взятки. По данным следствия, мужчина через посредника неоднократно брал деньги за гарантированную сдачу теории и практики. Как установили правоохранители, он подсказывал ответы на теоретическом экзамене и обеспечивал беспроблемное прохождение практической части.
Читайте также: