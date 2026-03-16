Бывший гаишник получил срок за взятки во время экзаменов в ГИБДД

16 марта 2026, 17:13

На Урале экс-сотрудник ГАИ получил 10 лет колонии за коррупцию на экзаменах

Десять лет колонии общего режима бывшему начальнику регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Североуральска назначил городской суд по делу о коррупции при приёме экзаменов на водительские права. Об этом «Ленте.ру» сообщили в судебной пресс-службе Свердловской области.