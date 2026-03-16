Россиянка проникла к соседке этажом ниже и украла еду
В Тюменской области полицейские расследуют кражу в общежитии Тобольска. Местная жительница похитила у соседки пять тысяч рублей и замороженное мясо, сообщили в региональном УМВД.
По данным ведомства, хозяйки комнаты в момент происшествия не было дома. Вечером 42-летняя ранее судимая женщина распивала алкоголь с приятелем на третьем этаже, а утром связала простыни, спустилась по ним к окну второго этажа, отжала незапертую раму и проникла внутрь. Забрав деньги и мясо из морозильной камеры, она выбралась тем же способом и скрылась.
Вернувшись, потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Подозреваемую оперативно установили, однако похищенные деньги она уже успела потратить.
Возбудили уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы. На время следствия её отпустили под подписку о невыезде.
