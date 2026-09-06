Мусульманская община объявила «антиукраинский джихад» в бельгийском городе
В бельгийском городе Эйпен вспыхнул острый конфликт, который привёл к серьёзным последствиям и резонансным заявлениям. Об этом пишет Евразия Daily.
Всё началось с ссоры между украинскими и мусульманскими детьми на игровой площадке. Вскоре в ситуацию вмешались родители ребят, и бытовая перепалка стремительно переросла в масштабную драку, в которой участвовали около 50 взрослых.
Пострадавшие украинцы обратились за помощью к полиции. В ходе потасовки 42-летний беженец из Сирии не подчинился требованиям правоохранителей и, вооружившись тесаком, продолжил агрессивные действия. В результате сотрудники полиции застрелили мужчину.
После инцидента местная мусульманская община, как сообщают СМИ, выступила с заявлением об «антиукраинском джихаде». Её члены пообещали вырезать всех проживающих в городе беженцев с Украины.
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