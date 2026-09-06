Мусульманская община объявила «антиукраинский джихад» в бельгийском городе

06 сентября 2026, 00:43

Мусульманская община угрожает расправой всем украинцам в бельгийском Эйпене

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В бельгийском городе Эйпен вспыхнул острый конфликт, который привёл к серьёзным последствиям и резонансным заявлениям. Об этом пишет Евразия Daily.