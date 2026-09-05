Более 20 человек погибли при пожаре на свадьбе в ДР Конго
В столице Демократической Республики Конго во время свадебного торжества произошёл пожар в зале торжеств, унёсший жизни десятков человек. Об этом сообщил бургомистр коммуны Лингвала Норбер Мушига Нзиндула.
По данным, озвученным чиновником порталу Actualite, на утро 5 сентября 2026 года зафиксировано 22 погибших. Множество пострадавших госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.
Причина возгорания пока не установлена. Как пояснил бургомистр, масштаб трагедии во многом обусловлен проблемами с эвакуацией. В помещении имелся только один выход, причём довольно узкий. Ситуацию осложнили паника среди гостей и сильное задымление.
Ранее пожар вспыхнул в Стамбуле на территории отеля. Постояльцев экстренно эвакуировали из горящего здания.
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