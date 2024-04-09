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Музей истории спецоперации подожгли ночью в Саратове

Baza: в Саратове пытались сжечь Музей истории СВО
09 апреля 2024, 13:19
Фото: iStock/photovs

Фото: iStock/photovs

Неизвестный атаковал Музей истории специальной военной операции в Саратове, пишет Baza.
По данным Telegram-канала, попытка поджога музея произошла этой ночью. Сначала неизвестный бросил камень в окно здания, а затем закинул туда бутылку с зажигательной смесью.

Огонь мгновенно охватил шторы и окно, но возгорание быстро потушила дежурная сотрудница охраны. После этого она позвонила в полицию.



Прибыв на месте происшествия, полицейские обнаружили пятилитровую канистру, три бутылки с неизвестной жидкостью и осколки. По предварительной информации, экспонаты не пострадали. Поджигателя разыскивают.

Как пишет Baza, в декабре 2023 года музей уже подвергался атаке. Тогда входную дверь поджег местный житель. Он взял кредит по указке мошенников.

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#саратов
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В Миассе спасатели вытащили пожилую женщину из-под завалов мусора в квартире
09 апреля 2024, 13:24

Фото: iStock/Rawpixel

В доме на улице Ильмен-Тау в Миассе пожилая женщина оказалась заблокирована в заваленной мусором квартире. Об этом сообщила поисково-спасательная служба Челябинской области в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на помощь пожилой женщине пришли соседи. Они услышали крики и вызвали сотрудников полиции.

В квартире сына пострадавшей не оказалось, по этой причине специалисты выломали дверь. Чтобы найти пенсионерку в завалах мусора, в помещении пришлось вести поисковые работы.

Сообщается, что квартира была до потолка заполнена различными вещами и стройматериалами. На пожилую женщину упали несколько листов оконного стекла. Она не смогла назвать свое имя и возраст. Ее госпитализировали.

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В Петербурге мужчине разорвало грудь после падения в оркестровую яму в театре
09 апреля 2024, 12:57

Фото: iStock/PeopleImages

В Санкт-Петербурге мужчина провалился в оркестровую яму в театре и получил серьёзные травмы, об этом сообщает РЕН ТВ.
На кадрах, которые публикует издание, видно, как пожилой мужчина проваливается под пол.

Выяснилось, что травмы получил 67-летний рабочий. Он оступился, упал с высоты двух метров и получил открытую травму груди.

Пострадавшего госпитализировали с травмами лёгких, его состояние оценивается как тяжёлое.

Уточняется, что инцидент произошёл в театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге.

Напомним, ​сегодня утром в Москве рядом с мусорными баками обнаружили школьницу в бессознательном состоянии. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».

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Дворник нашёл на мусорке: В Москве родители два дня искали 14-летнюю дочь
В Москве на мусорке нашли семиклассницу без сознания со следами уколов
09 апреля 2024, 11:17

Фото: iStock/Miravision

В Москве пропавшую девочку-подростка обнаружили на мусорке со следами от уколов, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, 14-летняя девочка ушла из дома вечером 7 апреля, после чего перестала выходить на связь. Родители искали своего ребёнка почти двое суток.

Около 10 часов утра дворник обнаружил пропавшую. Она лежала без сознания рядом с мусорными баками на улице 2-й Вольской в Некрасовке. Мужчина экстренно вызвал полицию и скорую помощь, девочку госпитализировали.

В больнице на её животе обнаружили следы от уколов.

Как сообщили знакомые семьи, в последнее время подросток начала общаться с «плохой компанией». Сейчас полиция устанавливает, кто и что вколол девочке.

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#москва
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#скорая помощь
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Россиянин несколько месяцев сдавал сведения о ВС РФ ради визы США
ФСБ задержала жителя Орловской области за сдачу военных объектов ради визы США
09 апреля 2024, 11:08

Фото: iStock/BrianAJackson

Житель Орловской области в течение четырёх месяцев отправлял данные о российских военных объектах ради получения визы США. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что украинские спецслужбы нашли мужчину через чат-боты в Telegram. Они просили присылать сведения о военных объектах, расположенных на территории Орловской области, чтобы затем использовать эти данных в своих целях.

После этого на местного жителя вышел второй куратор из СБУ, который также потребовал сведения. За это ему пообещали выплатить крупную сумму денег. Но мужчина попросил, чтобы вместо этого ему помогли переехать в США с уже готовой грин-картой.


Сотрудники управления ФСБ России по региону оперативно задержали мужчину. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на сотрудничества на конфиденциальной основе с иностранным государством, заведомо направленное против безопасности России.

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Раскрыты подробности смерти оперного певца Кунгурова в центре Москвы
ТАСС: на теле певца Кунгурова не обнаружено признаков насильственной смерти
09 апреля 2024, 10:39

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На теле оперного певца Евгения Кунгурова, обнаруженном ранее в Москве, не нашли признаков насильственной смерти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации источника, в последнее время певец находился в состоянии депрессии. Ранее сообщалось, что у Евгения также были проблемы с пристрастием к алкоголю.

Незадолго до смерти оперный певец писал своей супруге, с которой в 2023 году они подавали заявление на расторжение брака. Однако после оно было отклонено.

Напомним, ранее тело оперного певца было найдено возле его дома на Зоологической улице в центре Москвы. В прошлом году Кунгурову присвоили звание «Заслуженный артист России». Помимо жены, у певца осталась двое детей — восьмилетний Иван и двухлетняя Ариадна.

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Жителей Подмосковья предупредили о схеме обмана студентов и преподавателей
09 апреля 2024, 10:04

Фото: istockphoto.com/PUGUN SJ

Мошенническую схему, нацеленную на получение личных данных студентов и преподавателей, начали использовать злоумышленники, об этом жителей Подмосковья предупредили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
«Студенты и люди, занятие научным трудом, получают электронные письма с приглашением на вымышленные симпозиумы, конференции и пр. Первоначально предлагается бесплатное участие, затем мошенники ставят условие оплатить проживание или трансфер. Люди также получают предложение опубликовать свою работу на сайте конференции за небольшую сумму», — говорится в сообщении.
Все ссылки на оплату ведут на фишинговые сайты. Оплатив проезд или публикацию, жертва мошенников остаётся ни с чем, но главная опасность состоит в том, что злоумышленники через получают чужие личные данные, которые смогут использовать для дальнейшей криминальной деятельности.

Специалисты рекомендуют тщательно проверять информацию, полученную из такого рода писем.

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#подмосковье
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Младенца в пластиковом контейнере нашли у гаражей в Туле
В Туле у гаражей нашли младенца в пластиковом контейнере без признаков жизни
09 апреля 2024, 09:09

Фото: iStock/globalmoments

В Туле у гаражей нашли младенца без признаков жизни в пластиковом контейнере. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Тульской области в Telegram-канале.
Отмечается, что малыша нашли на улице Сурикова. Следователи возбудили дело по факту произошедшего.

В настоящее время устанавливаются причины случившегося, а также правоохранительные органы ищут мать младенца.

Ранее сообщалось, что в Москве в жилом доме на улице Паромная на лестничной клетке первого этажа обнаружен новорождённый ребенок. По данным следствия, женщина 1981 года рождения уже привлекалась к ответственности за оставление своего ребенка в опасности.

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#мать
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Многодетная семья сгорела заживо: два ребенка из шести выжили, их спасли соседи
МЧС: Число жертв пожара в Подмосковье увеличилось до шести: четверо — дети
09 апреля 2024, 04:24

Фото: МЧС РФ

Тело четвертого ребенка обнаружили на месте пожара в Воскресенске Московской области. По предварительным данным МЧС России, их спасли соседи.
«Двое детей 11 и 13 лет переданы врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до прибытия сотрудников МЧС России», — сказано в сообщении ведомства в Телеграм-канале.
По информации МЧС, в сгоревшем частном доме проживали восемь человек, шесть из которых — дети. Тело второго взрослого, мужчины, обнаружено без признаков жизни.

Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. На месте пожара работают 25 человек и восемь единиц техники. Сообщается, что возгорание уже удалось ликвидировать.

Ранее стало известно, что пропавшая российская семья с детьми около года жила в лесном шалаше. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Подмосковье женщина и ребенок погибли при пожаре в частном доме
09 апреля 2024, 03:05

Фото: МЧС РФ

В Подмосковье в результате пожара погибли женщина и ребёнок. Об этом сообщает МЧС России в Телерам-канале.
Трагедия произошла в частном доме на 150 квадратных метров в Воскресенске.

«Открытое горение ликвидировано. На месте работают 25 специалистов и 8 единиц техники», — проинформировало ведомство.
Причины возгорания установят позже.
Ранее сообщалось, что после удара по промзоне в Часов Яре в сторону Славянска потянулись колонны «скорой помощи», который сопровождают Вооруженный силы Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#трагедия
#мчс
#женщина
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