Музей истории спецоперации подожгли ночью в Саратове

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Неизвестный атаковал Музей истории специальной военной операции в Саратове, пишет Baza.
По данным Telegram-канала, попытка поджога музея произошла этой ночью. Сначала неизвестный бросил камень в окно здания, а затем закинул туда бутылку с зажигательной смесью.
Огонь мгновенно охватил шторы и окно, но возгорание быстро потушила дежурная сотрудница охраны. После этого она позвонила в полицию.
Прибыв на месте происшествия, полицейские обнаружили пятилитровую канистру, три бутылки с неизвестной жидкостью и осколки. По предварительной информации, экспонаты не пострадали. Поджигателя разыскивают.
Как пишет Baza, в декабре 2023 года музей уже подвергался атаке. Тогда входную дверь поджег местный житель. Он взял кредит по указке мошенников.
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Огонь мгновенно охватил шторы и окно, но возгорание быстро потушила дежурная сотрудница охраны. После этого она позвонила в полицию.
Прибыв на месте происшествия, полицейские обнаружили пятилитровую канистру, три бутылки с неизвестной жидкостью и осколки. По предварительной информации, экспонаты не пострадали. Поджигателя разыскивают.
Как пишет Baza, в декабре 2023 года музей уже подвергался атаке. Тогда входную дверь поджег местный житель. Он взял кредит по указке мошенников.
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Алёна Самарева