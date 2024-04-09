В Петербурге мужчине разорвало грудь после падения в оркестровую яму в театре

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В Санкт-Петербурге мужчина провалился в оркестровую яму в театре и получил серьёзные травмы, об этом сообщает РЕН ТВ.
На кадрах, которые публикует издание, видно, как пожилой мужчина проваливается под пол.
Выяснилось, что травмы получил 67-летний рабочий. Он оступился, упал с высоты двух метров и получил открытую травму груди.
Пострадавшего госпитализировали с травмами лёгких, его состояние оценивается как тяжёлое.
Уточняется, что инцидент произошёл в театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге.
Напомним, сегодня утром в Москве рядом с мусорными баками обнаружили школьницу в бессознательном состоянии. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».
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Выяснилось, что травмы получил 67-летний рабочий. Он оступился, упал с высоты двух метров и получил открытую травму груди.
Пострадавшего госпитализировали с травмами лёгких, его состояние оценивается как тяжёлое.
Уточняется, что инцидент произошёл в театре музыкальной комедии в Санкт-Петербурге.
Напомним, сегодня утром в Москве рядом с мусорными баками обнаружили школьницу в бессознательном состоянии. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева