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Вступивший в ИГ* россиянин, пытавшийся сжечь православный храм, получил срок

Жителя Адыгеи осудили на 17 лет за поджог храма в Майкопе
Фото: Istock/simpson33

Жителя Республики Адыгеи Идриса Идибекова осудили за подготовку теракта в храме. В июне 2024 Идибеков, присоединившись к международной организации «Исламское государство»*, решил совершить террористический акт в Михайло-Архангельском храме в городе Майкопе. Об этом сообщает ТАСС.



Мужчина, тщательно продумав будущее преступление, изготовил схему здания, приобрел нож, 15 литров бензина и нарисовал флаг ИГИЛ*. Кроме этого, он подготовил текст для видеообращения о нападении и купил авиабилет в Стамбул, намереваясь покинуть Россию после совершения теракта.

Однако 11 июля 2024 года при приближении к храму с перечисленными предметами Идибеков был задержан сотрудниками полиции. Его предполагаемый соучастник действовал в рамках оперативного мероприятия.

Южный окружной военный суд признал Идибекова виновным и приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые 3 года он проведёт в тюрьме.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Ольга Щелокова

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