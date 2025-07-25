Вступивший в ИГ* россиянин, пытавшийся сжечь православный храм, получил срок
Жителя Республики Адыгеи Идриса Идибекова осудили за подготовку теракта в храме. В июне 2024 Идибеков, присоединившись к международной организации «Исламское государство»*, решил совершить террористический акт в Михайло-Архангельском храме в городе Майкопе. Об этом сообщает ТАСС.
Мужчина, тщательно продумав будущее преступление, изготовил схему здания, приобрел нож, 15 литров бензина и нарисовал флаг ИГИЛ*. Кроме этого, он подготовил текст для видеообращения о нападении и купил авиабилет в Стамбул, намереваясь покинуть Россию после совершения теракта.
Однако 11 июля 2024 года при приближении к храму с перечисленными предметами Идибеков был задержан сотрудниками полиции. Его предполагаемый соучастник действовал в рамках оперативного мероприятия.
Южный окружной военный суд признал Идибекова виновным и приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, из которых первые 3 года он проведёт в тюрьме.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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