Вступивший в ИГ* россиянин, пытавшийся сжечь православный храм, получил срок

25 июля 2025, 13:52

Жителя Адыгеи осудили на 17 лет за поджог храма в Майкопе

Фото: Istock/simpson33

Жителя Республики Адыгеи Идриса Идибекова осудили за подготовку теракта в храме. В июне 2024 Идибеков, присоединившись к международной организации «Исламское государство»*, решил совершить террористический акт в Михайло-Архангельском храме в городе Майкопе. Об этом сообщает ТАСС.