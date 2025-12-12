Жертвами массовой аварии с фурой и трактором в Приморье стали три человека
В Приморском крае столкнулись большегруз, трактор и легковой автомобиль Toyota, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
ДТП случилось вблизи 15‑го километра трассы Владивосток – Находка – порт Восточный. Грузовик опрокинулся, а трактор получил серьёзные повреждения. Больше всего досталось легковушке, которая при столкновении превратилась в груду металла.
По данным полиции, две женщины скончались на месте происшествия, ещё одна пострадавшая умерла в больнице. Все они находились в салоне Toyota.
Причины и обстоятельства аварии устанавливают компетентные органы. В качестве основной версии правоохранители рассматривают несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения.
