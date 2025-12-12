Жертвами массовой аварии с фурой и трактором в Приморье стали три человека

12 декабря 2025, 04:16

МВД: три человека погибли в результате массовой аварии в Приморье

Фото: Telegram / @prim_police

В Приморском крае столкнулись большегруз, трактор и легковой автомобиль Toyota, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.