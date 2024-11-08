После матча УЕФА в Амстердаме начались массовые атаки на израильтян

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В Амстердаме произошла серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби» после матча с местным «Аяксом», который закончился поражением тель-авивской команды со счетом 5:0.
Портал Ynet сообщает, что люди в масках пытались ворваться в отели, где находились израильские болельщики. Столкновения произошли в нескольких районах города.
Один из пострадавших израильских фанатов заявил, что их окружили в отеле, и полиция не позволяет покинуть здание. По его словам, нападения сопровождались хаосом и отсутствием полицейской защиты.
Депутат кнессета Альмог Коэн сообщил, что в зону конфликта было направлено полицейское подкрепление.
Позже Times of Israel написала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить два самолета для эвакуации израильтян из Амстердама. Нетаньяху также призвал власти Нидерландов принять меры для защиты израильских граждан.
Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон назвал нападения проявлением радикального терроризма и призвал к решительным действиям против агрессоров.
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Один из пострадавших израильских фанатов заявил, что их окружили в отеле, и полиция не позволяет покинуть здание. По его словам, нападения сопровождались хаосом и отсутствием полицейской защиты.
Депутат кнессета Альмог Коэн сообщил, что в зону конфликта было направлено полицейское подкрепление.
Позже Times of Israel написала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить два самолета для эвакуации израильтян из Амстердама. Нетаньяху также призвал власти Нидерландов принять меры для защиты израильских граждан.
Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон назвал нападения проявлением радикального терроризма и призвал к решительным действиям против агрессоров.
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Мария Моисеева