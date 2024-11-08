Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Московской области

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В Московской области сотрудники МВД России ликвидировали нарколабораторию, занимающуюся производством мефедрона. В ходе операции был задержан владелец лаборатории, житель столицы, который арендовал ангар в деревне Ольховке для незаконной деятельности. Об этом в своем Telegram-канал написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские задержали мужчину на месте преступления и провели обыск помещения. В результате были обнаружены более девяти килограммов кристаллического вещества, а также емкости с прекурсорами общим объемом около 250 литров и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Заключение эксперта подтвердило, что изъятое сухое вещество является мефедроном. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных соучастников противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что во время рейда в Ленинградской области полицейские задержали более 50 цыган, у которых обнаружили оружие, наркотики и 15 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Заключение эксперта подтвердило, что изъятое сухое вещество является мефедроном. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных соучастников противоправной деятельности.
Ранее сообщалось, что во время рейда в Ленинградской области полицейские задержали более 50 цыган, у которых обнаружили оружие, наркотики и 15 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова