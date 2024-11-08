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Нарколабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Московской области

Фото: iStock/Heri Mardinal

Фото: iStock/Heri Mardinal

В Московской области сотрудники МВД России ликвидировали нарколабораторию, занимающуюся производством мефедрона. В ходе операции был задержан владелец лаборатории, житель столицы, который арендовал ангар в деревне Ольховке для незаконной деятельности. Об этом в своем Telegram-канал написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии полицейские задержали мужчину на месте преступления и провели обыск помещения. В результате были обнаружены более девяти килограммов кристаллического вещества, а также емкости с прекурсорами общим объемом около 250 литров и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Заключение эксперта подтвердило, что изъятое сухое вещество является мефедроном. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможных соучастников противоправной деятельности.



Ранее сообщалось, что во время рейда в Ленинградской области полицейские задержали более 50 цыган, у которых обнаружили оружие, наркотики и 15 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#наркотики
#уголовное полицейские
#расследование
После матча УЕФА в Амстердаме начались массовые атаки на израильтян
Израильские фанаты «Маккаби» подверглись нападению в Амстердаме
08 ноября 2024, 06:20

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Амстердаме произошла серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби» после матча с местным «Аяксом», который закончился поражением тель-авивской команды со счетом 5:0.
Портал Ynet сообщает, что люди в масках пытались ворваться в отели, где находились израильские болельщики. Столкновения произошли в нескольких районах города.

Один из пострадавших израильских фанатов заявил, что их окружили в отеле, и полиция не позволяет покинуть здание. По его словам, нападения сопровождались хаосом и отсутствием полицейской защиты.

Депутат кнессета Альмог Коэн сообщил, что в зону конфликта было направлено полицейское подкрепление.

Позже Times of Israel написала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить два самолета для эвакуации израильтян из Амстердама. Нетаньяху также призвал власти Нидерландов принять меры для защиты израильских граждан.

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон назвал нападения проявлением радикального терроризма и призвал к решительным действиям против агрессоров.

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#уефа
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В Москве на МКАД опрокинулись два авто после столкновения
На МКАД столкнулись и опрокинулись несколько автомобилей
08 ноября 2024, 05:12

Фото: iStock/Anton Novikov

На внутренней стороне 24-го км МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием, что затруднило движение.
Движение ограничено на участке длиной 0,3 км и осуществляется только по одной из пяти полос.

Оперативные службы столицы, уточняющие обстоятельства ДТП и данные о возможных пострадавших, уже работают на месте, как сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В департаменте порекомендовали водителям выбирать альтернативные маршруты, обещая как можно скорее восстановить движение на участке.

3 ноября на Москворецкой набережной в столице один человек погиб и еще трое пострадали в ДТП с участием шести автомобилей.

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Пожар в научном центре хирургии в Москве, пять человек эвакуированы
В центре хирургии имени Петровского в Москве ликвидирован пожар
08 ноября 2024, 03:20

Фото: iStock/Ole Schwander

В Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского произошел пожар, передает ТАСС данные оперативных служб.
Очаг возгорания находился в кабинете МРТ на первом этаже здания на Литовском бульваре, 1А. В результате инцидента на втором и третьем этажах больницы возникло сильное задымление.

Пять человек были эвакуированы из реанимационного отделения, еще 16 пациентов переместили в безопасный блок, где их состояние контролируют специалисты.

В 23:30 открытое горение на площади 20 кв. м было ликвидировано, а позднее сообщили о полной ликвидации пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.

Позднее этой ночью в Норильске произошло крупное возгорание на продовольственном складе площадью 1,2 тыс. кв. м. Пожар был оперативно локализован.

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Пожарные потушили крупное возгорание на складе в Красноярском крае
МЧС: пожар в Норильске на продовольственном складе на площади 1,2 тыс. кв. м локализован
08 ноября 2024, 02:24

Фото: iStock/DarthArt

В Норильске произошел пожар на продовольственном складе площадью 1,2 тыс. кв. м, пострадавших нет, передает МЧС России в своем Telegram-канале.
Пожар удалось локализовать, на месте работают 16 сотрудников и 4 единицы техники.

По информации МЧС, возгорание произошло на территории склада в Красноярском крае, и несмотря на масштабы огня, никто не пострадал. Пожарные активно работают над ликвидацией возгорания, задействованы силы и техника.

В настоящее время ситуация под контролем, сотрудники МЧС продолжают тушение и предотвращают возможное распространение огня.

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CNN: енот пробил потолок в аэропорту и упал на пол
07 ноября 2024, 21:45

Фото: istockphoto/cullenphotos

Енот пробил потолок и упал на пол в авиагавани Ла-Гуардия в Нью-Йорке, передает CNN. Свидетелями стали пассажиры.
На опубликованных в сети кадрах животное висит на висячем кабеле, затем теряет хватку и летит вниз, вызывая тем самым у пассажиров панику. Очевидцы уточнили, что перед тем, как енота поймали сотрудники аэропорта, он бегал по зданию примерно пять минут.

«Дальнейших сообщений о его появлении не поступало», — сказано в сообщении.
В аэропорту добавили, что территорию авиагавани будут регулярно проверять, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем. Для этого уже принимаются все необходимые меры.

Ранее сообщалось, что в СК РФ завершено расследование по делу бывших силовиков.

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#сша
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#животные
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Следком закончил расследование дела экс-силовиков, обвиняемых в похищениях людей
07 ноября 2024, 21:27

Фото: сайт СК РФ

В Следкоме закончили расследование по делу экс-силовиков, которых обвиняют в убийствах, а также похищениях людей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении судебные документы.
«Расследование дела завершено, в настоящее время необходимо ознакомить 11 обвиняемых и их защитников с материалами дела», — сказано в документации.
Всего фигурантам вменяют свыше 30 преступлений, включая покушения, убийства, вымогательства и похищения.

Ранее сообщалось, что мужчина в США безвинно отсидел десять лет в тюрьме. Теперь страховщики обязаны ему выплатить внушительную сумму. В ситуации помогли разобраться полицейские и подали судебный иск. Мужчину осудили в 1993 году.

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#россия
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#уголовное дело
#криминал
#похищение
#преступность
#новости
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Безвинно отсидевшему 10 лет мужчине в США выплатят компенсацию в 3,7 млрд руб
07 ноября 2024, 20:39

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Компенсацию в 3,7 миллиарда рублей выплатят безвинно отсидевшему десять лет в американской тюрьме Райану Фергюсону, передает ABC 17. Мужчина обвинялся в расправе над спортивным журналистом издания Columbia Daily Tribune. Пострадавшего приговорили в 1993 году.
Друг Фергюсона дал ложные показания против него, а позже признался, что врал под присягой. В 2013 году Фергюсон был признан невиновным. Также стало известно, что прокуроры специально скрыли от суда доказательную базу, подготовленную защитой фигуранта.

Шесть полицейских разобрались в деле Фергюсона, подав иск на страховщиков из Traveler’s Insurance. Те утверждали, что страховка Фергюсона еще не действовала, когда ему выносили приговор.

Ранее сообщалось, за что женщине предложили отправиться на спецоперацию.

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Женщине предложили отправиться на СВО за кражу 29 пачек масла
Baza: Жительнице Нижнего Новгорода за кражу 29 пачек масла предложили отправиться на СВО
07 ноября 2024, 17:29

Фото: iStock/Dzurag

Жительнице Нижнего Новгорода, укравшей 29 пачек масла из супермаркета, на допросе в полицейском участке предложили подписать контракт с Минобороны, пишет Baza.
Правонарушение произошло 6 ноября, вечером женщина совершила кражу 29 пачек масла из магазина «Пятерочка». В скором времени ее поймали и доставили в отделение полиции. Преступницей оказалась 33-летняя Екатерина У. Во время допроса ей предложили подписать контракт с Минобороны и поехать на СВО, но женщина отказалась.

Ранее в СМИ появлялась информация о предложениях в полицейских участках Нижнего Новгорода отправиться на СВО женщинам. Подобные предложения поступили 27-летней Анне Б., которая совершила кражу банковской карты и потратила с нее чуть менее 30 тысяч рублей, и 44-летней Юлии, которой вменялось присвоение чужой заработной платы. Обе женщины отказались. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов имеют право предлагать задержанным подписывать контракты, но случаи таких предложений женщинам ранее не отмечались, передает Telegram-канал.

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В Пушкине задержали двух мужчин, открывших стрельбу из окна многоэтажки
07 ноября 2024, 17:06

Фото: iStock/Dzurag

Двух мужчин, устроивших стрельбу из окна одного из многоквартирных домов в Пушкине, задержали полицейские при поддержке сотрудников СОБР «Булат» подмосковной Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.
«В полицию поступило сообщение о стрельбе из окна квартиры на улице Просвещение. Правоохранители поднялись в квартиру и задержали там двух 37-летних мужчин. По внешним признакам, задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.
В квартире, откуда велась стрельба, правоохранители обнаружили автомат Калашникова и гильзы.

Против задержанных заведено уголовное дело, обнаруженное оружие и гильзы отправлены на экспертизу.

В результате происшествия никто не пострадал.

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#росгвардия
#полиция
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