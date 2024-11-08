В Крыму задержан шпион, передававший данные о военных объектах в интересах Украины

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Управление ФСБ России сообщило о задержании жителя Крыма, подозреваемого в шпионаже в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Как стало известно, задержанный собирал и передавал сведения о военных объектах и системах противовоздушной обороны Вооруженных сил России, расположенных в Феодосии.
По данным следствия, шпион выполнял задания украинской разведки, посещая ключевые места, такие как нефтебаза и порт Феодосии. Он использовал включенную геолокацию для сбора информации о расположении военных объектов и их деятельности.
В ходе допроса задержанный признался в своей деятельности и рассказал о способах передачи полученной информации. В настоящее время проводится расследование.
Ранее стало известно, что жителя ЛНР задержали за передачу ВСУ сведений о подразделениях ВС РФ. Уточняется, что житель Станично-Луганского района собирал и передавал через мессенджер представителю ВСУ сведения о российских военных.
До этого суд Москвы арестовал Конфоркину по статье о госизмене. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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По данным следствия, шпион выполнял задания украинской разведки, посещая ключевые места, такие как нефтебаза и порт Феодосии. Он использовал включенную геолокацию для сбора информации о расположении военных объектов и их деятельности.
В ходе допроса задержанный признался в своей деятельности и рассказал о способах передачи полученной информации. В настоящее время проводится расследование.
Ранее стало известно, что жителя ЛНР задержали за передачу ВСУ сведений о подразделениях ВС РФ. Уточняется, что житель Станично-Луганского района собирал и передавал через мессенджер представителю ВСУ сведения о российских военных.
До этого суд Москвы арестовал Конфоркину по статье о госизмене. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова