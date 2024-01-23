Муж изнасилованной россиянки отреагировал на возвращение преступника со спецоперации

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Получивший 24 года колонии за изнасилование и убийство Анны Кошулько Георгий Повилайко, отправился на СВО после года в местах лишения свободы и уже вернулся со спецоперации.
Супруг убитой Александр переживает, что освободившийся убийца снова может совершить преступление и оказаться на в зоне спецоперации. Об этом рассказывает «Газета.ru».
Александр заявил, что когда Повилайко отбывал срок в колонии, н мог обратиться во ФСИН, чтобы узнать о перемещениях преступника. Но когда убийца отправился на СВО, ФСИН сняла с себя ответственность, а военные ему не сообщают никаких подробностей.
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Александр заявил, что когда Повилайко отбывал срок в колонии, н мог обратиться во ФСИН, чтобы узнать о перемещениях преступника. Но когда убийца отправился на СВО, ФСИН сняла с себя ответственность, а военные ему не сообщают никаких подробностей.
«Просто дурдом творится. Человеку дали 24 года, он всего лишь год отсидел, ему еще сидеть. Все, что мы подавали на каждого ребенка по два млн рублей, все моральные, материальные компенсации — с него взять ничего не можем, потому что судебные приставы не могут ничего решить. Он ничего не платит», — рассказал супруг убитой.Он также отметил, что волнуется за будущих возможных жертв Повилайко.
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Алина Юрчак