В Петербурге охранник бара Анны Асти выстрелил посетителю в глаз

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В Санкт-Петербурге охранник бара популярной певицы Анны Асти «Сплетни» выстрелил в глаз посетителя. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что инцидент произошёл после того, как в заведение пытался войти пьяный мужчина. Охрана не пустила его, из-за чего вспыхнул конфликт. В ходе перепалки один из охранников схватил аэрозольное устройство и выстрелил гостю в глаз.
Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Мужчина получил ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз.
Полиция изъяла оружие, из которого был произведён выстрел.
В отношении охранника возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Мужчина получил ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз.
Полиция изъяла оружие, из которого был произведён выстрел.
В отношении охранника возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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Анастасия Чинкова