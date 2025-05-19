Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya
Муж избил врача за введение в анус пациентки в никабе инородного предмета. Как уточняет издание «Блокнот», все произошло во Владимире.
Авторы пишут, что, возможно, причиной избиения стала колоноскопия, когда в анус пациента вводят инородное тело-эндоскоп. Врач рассказал об этом приеме в соцсетях, подчеркнув угрожающую ему опасность, если муж пациентки узнает о процедуре.
Напали на доктора через месяц, однако неизвестно, как журналисты установили связь избиения с врачебным приемом. По информации СМИ, врач рассказал, что нападение совершил пациент словенской внешности (орфография сохранена — Прим ред.).
На Ставрополье группа несовершеннолетних готовила нападения на полицейских 9 мая
Школьница убила девочку и призналась в любви битцевскому маньяку
В Калмыкии 7 человек погибли и 11 пострадали в столкновении автобуса и грузовика
Напали на доктора через месяц, однако неизвестно, как журналисты установили связь избиения с врачебным приемом. По информации СМИ, врач рассказал, что нападение совершил пациент словенской внешности (орфография сохранена — Прим ред.).
«Расходимся. А мы то думали...» — высказался в соцсетях депутат Михаил Матвеев.Читайте также:
На Ставрополье группа несовершеннолетних готовила нападения на полицейских 9 мая
Школьница убила девочку и призналась в любви битцевскому маньяку
В Калмыкии 7 человек погибли и 11 пострадали в столкновении автобуса и грузовика
Никита Кротов