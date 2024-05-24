На избившего пенсионера в маршрутке водителя-мигранта возбудили дело

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Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении водителя маршрутки, который избил пенсионера. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по региону.
В социальных сетях распространился ролик, на котором водитель общественного транспортного средства избивает пожилого мужчину. По словам пострадавшего, инцидент произошел после его просьбы дать проездной билет.
Отмечается, что в ответ на это водитель разозлился, после чего вышел из автобуса и нанес удар пожилому мужчине. В настоящее время мужчина задержан.
Ранее сообщалось, что в Одессе иностранный военный пытался угрожать местному жителю пистолетом, после чего избил его. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что в ответ на это водитель разозлился, после чего вышел из автобуса и нанес удар пожилому мужчине. В настоящее время мужчина задержан.
Ранее сообщалось, что в Одессе иностранный военный пытался угрожать местному жителю пистолетом, после чего избил его. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова