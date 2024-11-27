«Присылал фото гениталий»: извращенец пытался совратить 14-летнюю дочь участника СВО

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В Тюмени участник СВО, находящийся в отпуске, разоблачил мужчину, который пытался совратить его 14-летнюю дочь, сообщает telegram-канал «Русская община Тюмень».
Злоумышленник, уроженец Ингушетии, отправлял девочке непристойные сообщения, угрожал, вымогал деньги и манипулировал, используя тему самоубийства.
Узнав об этом, отец обратился в полицию и за поддержкой к представителям «Русской общины». Заявление передано в правоохранительные органы, которые начали расследование.
«Русская община» также обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять дело под контроль, чтобы избежать возможного влияния на ход расследования. Дальнейшие детали пока не известны.
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«Пытался совратить несовершеннолетнюю 14- летнюю девочку, присылал ей фото гениталий, угрожал ей, пытался манипулировать самоубийством, вымогал деньги», - перечисляет детали Telegram-канал.
Узнав об этом, отец обратился в полицию и за поддержкой к представителям «Русской общины». Заявление передано в правоохранительные органы, которые начали расследование.
«Русская община» также обратилась к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять дело под контроль, чтобы избежать возможного влияния на ход расследования. Дальнейшие детали пока не известны.
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Мария Моисеева