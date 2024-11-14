Мужчина шесть лет насиловал дочь супруги под Екатеринбургом

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В Свердловской области полицейские задержали мужчину, который на протяжении шести лет насиловал дочь своей супруги. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, в полицию обратилась женщина и рассказала, что ее супруг 1977 года почти каждое утро насилует ее дочь уже на протяжении шести лет. Началось это, когда девочке было всего восемь лет.
Педофила сразу задержали. Он быстро во всем признался. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае в детском доме два подростка изнасиловали шестилетнего мальчика.
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«Потерпевшая рассказала все в школе классному руководителю, которая вызвала мать девочки в учебное заведение и обо всем сообщила», – говорится в сообщении.
Педофила сразу задержали. Он быстро во всем признался. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае в детском доме два подростка изнасиловали шестилетнего мальчика.
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Элина Позднякова