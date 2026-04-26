Муж подшучивал над пожилой женой и поплатился жизнью
Пенсионерка убила мужа за подшучивание над ней в Японии
В японском городе Нагоя 83-летняя Норико Акаике подозревается в убийстве своего 82-летнего мужа Синити.
Как пишет Japan Today, вечером 21 апреля она вызвала спасателей, сообщив, что супруг потерял сознание. Мужчину госпитализировали с диагнозом «инфаркт», но врачам не удалось спасти его жизнь.
При осмотре медики обнаружили на теле погибшего многочисленные гематомы и уведомили полицию. В ходе допроса Норико призналась, что нанесла мужу несколько ударов кулаком по лицу, а затем пнула его.
Свои действия она объяснила тем, что супруг над ней подшучивал.