Муж подшучивал над пожилой женой и поплатился жизнью

26 апреля 2026, 19:07

Пенсионерка убила мужа за подшучивание над ней в Японии

В японском городе Нагоя 83-летняя Норико Акаике подозревается в убийстве своего 82-летнего мужа Синити.





Как пишет Japan Today, вечером 21 апреля она вызвала спасателей, сообщив, что супруг потерял сознание. Мужчину госпитализировали с диагнозом «инфаркт», но врачам не удалось спасти его жизнь.



При осмотре медики обнаружили на теле погибшего многочисленные гематомы и уведомили полицию. В ходе допроса Норико призналась, что нанесла мужу несколько ударов кулаком по лицу, а затем пнула его.



Свои действия она объяснила тем, что супруг над ней подшучивал.



