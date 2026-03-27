Мать убила своего младенца и отнесла тело на свалку в Дагестане
Тело новорожденного обнаружили на свалке в Дагестане. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах региона.
Труп ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в Хасавюрте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка».
Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства случившегося. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Читайте также: