Муж поклялся перед Богом не изменять жене и развелся с ней
Семейная драма в Королёве, где муж ушел к аспирантке, лечившей его «Виагрой», обрела новое развитие. Об этом пишет Baza.
35-летний Роман, по словам его жены Анастасии, после лечения в кардиологии завязал роман с лечащим врачом Юлией и собрался уйти из семьи. Супруга отчаянно боролась за брак.
После скандала Анастасия оставила множество гневных отзывов о клинике, где работает разлучница. В медучреждение пришла проверка, но нарушений не нашла. Тогда персонал больницы попросил Романа самостоятельно уладить конфликт с женщинами.
В попытке спасти семью Анастасия предложила мужу сделку: она удаляет критику в адрес клиники, а он перед Богом клянется порвать с любовницей и вернуться. Роман согласился, и пара посетила церковь.
Однако клятва не помогла — вскоре мужчина возобновил отношения с Юлией и подал на развод. Теперь бывшие супруги делят имущество: квартиру в Подмосковье стоимостью 23 миллиона рублей и строительный бизнес.
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