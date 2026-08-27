Муж поклялся перед Богом не изменять жене и развелся с ней

27 августа 2026, 17:51

Baza: Жена пыталась спасти семью при помощи клятвы мужа перед Богом

Фото сгенерировано Kling ai/Радио 1

Семейная драма в Королёве, где муж ушел к аспирантке, лечившей его «Виагрой», обрела новое развитие. Об этом пишет Baza.