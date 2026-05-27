Муж продал жену знакомым для изнасилования за 37 тысяч рублей

Times of India: Индиец продал жену шестерым знакомым бандитам для изнасилования

В Индии арестовали семь человек, включая местного жителя, по обвинению в торговле людьми и изнасиловании женщины. Об этом сообщает Times of India.





Инцидент вскрылся после того, как мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже своей жены. Однако в ходе проверки он сам исчез, и его исчезновение зафиксировал отец. Это вызвало подозрения у правоохранителей.



Выяснилось, что заявитель продал свою супругу знакомым за 50 тысяч рупий (около 37 тысяч рублей). Женщину неоднократно насиловали, а также похитили её украшения для последующей продажи ювелирам. Впоследствии обоих нашли, но обстоятельства их обнаружения не раскрываются.



Среди задержанных — сам муж, который, как установили, ранее уже был судим за аналогичные преступления. Он заманивал и похищал девушек. Цели этих действий не уточняются.



