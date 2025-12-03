Муж сбежал от жены в первую брачную ночь из-за одной просьбы
В Индии нашли мужчину по имени Мосхин, который сбежал из дома в первую брачную ночь. Как сообщает India Today, причиной такого поступка стала невеста, доведшая его до нервного срыва.
После свадьбы девушка ждала Мосхина в спальне. Когда он вошел, она пожаловалась на слишком яркий свет и попросила заменить лампочку на более тусклую. Услышав это, Мосхин покинул комнату. Она ожидала, что он выполнит ее просьбу и вернется, но он исчез.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Мосхин идет вдоль канала, и его родные заподозрили, что он может прыгнуть в воду. Поиски мужчины продолжались пять дней. За это время две его сестры успели выйти замуж, и, по словам родственников, атмосфера на праздниках была слишком мрачной без него.
В итоге Мосхин сам связался с семьей, позвонив одному из близких и сообщив, что находится в другом штате. После воссоединения с женой он объяснил, что в ту ночь очень нервничал, а замечание девушки вызвало у него такой стресс, что он решил ненадолго исчезнуть.
