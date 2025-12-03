Муж сбежал от жены в первую брачную ночь из-за одной просьбы

03 декабря 2025, 11:16

Просьба молодой жены заставила мужа в Индии сбежать в первую брачную ночь

Фото: istockphoto/kkshepel

В Индии нашли мужчину по имени Мосхин, который сбежал из дома в первую брачную ночь. Как сообщает India Today, причиной такого поступка стала невеста, доведшая его до нервного срыва.