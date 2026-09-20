Муж сестры изнасиловал школьницу и скинул в канал
В Индии 32-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве 17-летней школьницы. Об этом сообщает The New Indian Express.
Родители девушки начали искать дочь после ее исчезновения. Самостоятельные поиски не дали результата, и семья обратилась в полицию. Несовершеннолетнюю позже нашли в канале без признаков жизни.
Во время расследования выяснилось, что к расправе причастен муж 21-летней сестры погибшей. Задержанный признался, что в августе пришел домой к девушке. Она отказалась открывать, тогда он поднялся на террасу и изнасиловал школьницу. Когда жертва попыталась позвать на помощь, мужчина ударил ее железным прутом.
Поняв, что пострадавшая не дышит, он сбросил ее в канал и скрылся. Тело нашли в водоеме через 32 дня после исчезновения. В настоящее время правоохранители продолжают расследование.
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