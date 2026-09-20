Муж сестры изнасиловал школьницу и скинул в канал

20 сентября 2026, 17:13

В Индии нашли тело школьницы в канале после изнасилования

Фото: iStock/undefined undefined

В Индии 32-летнего мужчину задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве 17-летней школьницы. Об этом сообщает The New Indian Express.