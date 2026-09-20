Грузовой поезд сошел с рельсов в одном регионе России
В Ростовской области на перегоне Двойная — Ельмут Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) произошел сход вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Инцидент произошел 20 сентября в 13:26. В результате схода вагонов нарушился габарит соседнего пути, а также произошло аварийное отключение контактной сети. По данным ведомства, пострадавших нет.
На место происшествия направили восстановительные поезда. Из-за ЧП задерживаются четыре пассажирских поезда — время задержки составляет до одного часа. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Ранее назвали основную версию схода поезда с рельсов во Франции. Подробности — в нашем материале.
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