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Грузовой поезд сошел с рельсов в одном регионе России

СКЖД: Грузовые вагоны сошли с рельсов в Ростовской области
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Ростовской области на перегоне Двойная — Ельмут Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) произошел сход вагонов грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе организации.



Инцидент произошел 20 сентября в 13:26. В результате схода вагонов нарушился габарит соседнего пути, а также произошло аварийное отключение контактной сети. По данным ведомства, пострадавших нет.

На место происшествия направили восстановительные поезда. Из-за ЧП задерживаются четыре пассажирских поезда — время задержки составляет до одного часа. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Ранее назвали основную версию схода поезда с рельсов во Франции. Подробности — в нашем материале.

Никита Кротов

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