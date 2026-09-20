Трехлетний мальчик попытался перебежать дорогу и попал под машину в Кизляре
В Дагестане трехлетний мальчик попытался перебежать дорогу и попал под колеса автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по республике.
По данным ведомства, авария произошла в городе Кизляре. Предварительно, 41-летняя женщина на Lada Priora сбила ребенка при попытке обогнать другую машину.
Пострадавшего госпитализировали с различными травмами. В настоящее время точная причина и обстоятельства ДТП устанавливаются, по факту происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось, что на внешней стороне 103–104-го километра МКАД, на участке между Хабаровской улицей и Щелковским шоссе, произошла авария с участием шести автомобилей. Виновником стал водитель грузовика Sollers Atlant. Мужчина двигался на высокой скорости по крайней правой полосе и врезался в очередь машин, стоявших перед заправкой.
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