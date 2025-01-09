Муж Симоньян актер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому

Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)
Муж главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян актер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Этим поделилась сама журналистка в своем telegram-канале.
«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме», — пишет Симоньян.
Как отметила журналистка, причиной происшествия стало больное сердце актера. Симоньян попросила молиться за здоровье мужа и уточнила, что до последнего не хотела рассказывать о трагедии, но об этом уже узнали журналисты.
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