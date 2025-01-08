В Перми возбуждено уголовное дело после массового отравления людей в пекарне

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Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье о предоставлении небезопасных услуг. Причиной стало появление данных о массовом отравлении людей в Перми, покупавших продукцию в пекарне.
Об этом сообщила пресс-служба пресс-служба краевого управления СК РФ. Ранее региональный Роспотребнадзор распространил информацию, что с 30 декабря в Перми зарегистрирован ряд случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Все пострадавшие связывали недомогание с употреблением готовой продукции сети пекарен «Хлебница». По предварительным данным, анализы выявили у заболевших возбудитель сальмонеллёза.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ближайшее время следователи произведут осмотр торговых точек, допросят руководство и сотрудников пекарен, а также потерпевших, точное число которых ещё устанавливается.
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Александр Бойцов