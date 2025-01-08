В Стамбуле пропала 23-летняя россиянка

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23-летняя туристка из Нальчика пропала в Стамбуле. Её поиски в Турции продолжаются уже больше недели.
Брат девушки рассказал Mash, что последний раз Лаура была замечена в день своего рождения, 30 декабря, в российском консульстве. Туда она обратилась по причине потери документов. Там ей якобы сказали, чтобы она ожидала депортации. Спустя несколько часов родные узнали, что Лауру не стали задерживать и отпустили, так как ее время пребывания в Турции в качестве туриста еще не было исчерпано.
С 30 декабря Лаура перестала выходить на связь с семьей. Ее брат уже прибыл в Стамбул, он написал заявление в полицию о пропаже человека и сам предпринимает все возможные действия для поисков сестры.
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Александр Бойцов