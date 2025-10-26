Достижения.рф

Муж убил жену на восьмом месяце беременности и бросил гнить под мостом

В Индии мужчина убил беременную жену на почве ревности
Фото: Istock/powerbeephoto

В индийском штате Махараштра 36-летний мужчина убил свою жену на позднем сроке беременности из-за ревности. Об этом информирует Hindustan Times.



Тело 30-летней Дипали Джадхав на восьмом месяце беременности обнаружили завёрнутым в одеяло под мостом. Опознать женщину помогла татуировка с именем «Равирадж». Правоохранители допросили мужа погибшей, Равираджа Ранджита Джадхава. Он сам заявил об исчезновении супруги 14 октября. Однако в его показаниях следователи нашли много нестыковок.

По версии следствия, утром 12 октября между супругами произошёл конфликт на почве ревности и вопросов, связанных с ребёнком. Во время ссоры Джадхав ударил жену камнем по голове. Вечером того же дня он завернул тело в одеяло и выбросил под мост.

Подозреваемый полностью признался в содеянном. Суд отправил его под стражу до 31 октября, расследование продолжается.

Ольга Щелокова

