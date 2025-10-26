Муж убил жену на восьмом месяце беременности и бросил гнить под мостом

26 октября 2025, 12:31

В Индии мужчина убил беременную жену на почве ревности

Фото: Istock/powerbeephoto

В индийском штате Махараштра 36-летний мужчина убил свою жену на позднем сроке беременности из-за ревности. Об этом информирует Hindustan Times.