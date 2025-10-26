Достижения.рф

В Москве автомобиль ВАЗ влетел в остановку на Карельском бульваре

Фото: Istock/Evgen_Prozhyrko

В Москве на Карельском бульваре автомобиль врезался в остановку. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД России.



Водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на остановку общественного транспорта. Инцидент произошёл в районе дома №5. В результате дорожного происшествия никто не пострадал. Уточняется, что машина врезалась в препятствие.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Они выясняют причины, которые побудили водителя совершить наезд. Информация о физическом состоянии водителя отсутствует.

Ранее сообщалось о происшествии на юго-востоке Москвы, где водитель Infiniti сбил ребёнка на пешеходном переходе.

Ольга Щелокова

