В российском городе иномарка с людьми рухнула с моста после жуткого столкновения
В Забайкалье автомобиль упал с моста после столкновения. Подробности сообщает региональная Госавтоинспекция.
В Чите утром 26 октября произошло серьёзное ДТП. На мосту столкнулись два легковых автомобиля — Toyota Aqua и Toyota Allion. От удара одна из машин съехала с проезжей части и упала вниз, с высоты моста.
В результате аварии три человека получили травмы. Медики доставили их в больницу для осмотра и лечения. Сотрудники полиции уже работают на месте происшествия: они устанавливают все детали и причины случившегося.
Уточняется, что автомобиль после удара оказался на берегу реки прямо у мощной бетонной отмостки, которая укрепляет опору моста. В нескольких метрах от опрокинутой машины проходит русло реки.
Читайте также: