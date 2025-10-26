В российском городе иномарка с людьми рухнула с моста после жуткого столкновения

26 октября 2025, 11:57

В Чите автомобиль упал с моста после столкновения с другой машиной

Фото: Госавтоинспекция в Забайкальском крае

В Забайкалье автомобиль упал с моста после столкновения. Подробности сообщает региональная Госавтоинспекция.