Муж учительницы разоблачил её тайную сексуальную связь с 14-летним школьником
В США бывшая учительница призналась в интимной связи с 14-летним учеником. Об этом сообщает The Baltimore Banner.
Согласно материалу, фигурантой является 34-летняя Сидни Хейвуд. Она работала преподавателем испанского языка в средней школе Вудлон в округе Балтимор в 2019–2020 годах. В тот период женщина попросила одного из школьников подписаться на неё в соцсетях, после чего начала флиртовать с жертвой — отправлять несовершеннолетнему развратные сообщения и намекать на интерес «развить» их отношения. Затем педагог перешла к личным встречам вне учебного заведения, в девяти из десяти таких случаев все заканчивалось сексуальным контактом.
Разоблачить учительницу удалось её мужу. Однажды он обнаружил, что супруга сняла для себя и подростка квартиру на популярной онлайн-платформе для поиска, размещения и краткосрочной аренды частного жилья. Мужчина связался с сотрудниками правоохранительных органов.
Хейвуд отстранили от работы, в настоящий момент она находится под домашним арестом. Предварительно, женщину могут приговорить к пяти годам условно и внести в реестр сексуальных преступников на 15 лет. Окончательное решение суд вынесет 18 сентября.
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