Барабанщик легендарной блюз-рок-группы ZZ Top скончался в возрасте 77 лет

19 августа 2026, 00:11

Rolling Stone: Барабанщик группы ZZ Top Фрэнк Бирд ушёл из жизни в возрасте 77 лет

Фрэнк Бирд (Фото: Instagram* @zztop)

Барабанщик легендарной американской блюз-рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд ушёл из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.