Барабанщик легендарной блюз-рок-группы ZZ Top скончался в возрасте 77 лет
Барабанщик легендарной американской блюз-рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд ушёл из жизни в возрасте 77 лет. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.
Музыкант скончался на своём ранчо в Ричмонде (штат Техас) в кругу семьи. Причина смерти пока не называется, однако известно, что в последнее время он получал паллиативную помощь. Из-за смерти Бирда коллектив отменил несколько запланированных концертов на текущей неделе. Хотя барабанщик не входил в число основателей группы, он играл вместе с другими ее членами на протяжении 56 лет.
ZZ Top основали в Хьюстоне в 1969 году, однако за год в ее изначальном составе произошли изменения. В результате к гитаристу и вокалисту Билли Гиббонсу присоединились басист Дасти Хилл и Фрэнк Бирд – музыканты выступали вместе вплоть до смерти Хилла в 2021 году.
Одной из самых узнаваемых черт группы всегда считались длинные бороды Гиббонса и Хилла. При этом Бирд, фамилия которого переводится с английского как «борода» (beard), не отличался внушительной растительностью на лице и долгое время ограничивался усами. Этим он «рушил» внешний баланс коллектива. На самом деле барабанщик просто не хотел, чтобы борода создавала помехи во время игры на ударных инструментах.
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