Муж задушил жену во время массажа и утопил в ванне в Санкт-Петербурге

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Муж задушил жену во время массажа и утопил в ванне в Парголово Выборгского района Петербурга. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Уточняется, что мужчина сам заявил в полицию о содеянном.
Он позвонил правоохранителям в пять часов утра, стражи порядка сразу прибыли на место. Злоумышленник пояснил полицейским, что делал супруге массаж среди ночи, а потом без всяких на то причин сдавил голову руками и задушил. После этого он отнес труп благоверной в ванну, наполнив ее и положил туда тело вниз лицом и затем ушел из квартиры.
Мужчину задержали. Как выяснилось, он был пьян. Житель Северной столицы ранее уже привлекался к уголовной ответственности, но его освободили по здоровью. После задержанный лежал в психстационаре. Тело убитой изучают эксперты.
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