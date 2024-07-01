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Школьниц раздели до нижнего белья на публичном конкурсе супермоделей в Ростове

Readovka: Школьниц на дефиле супермоделей в Ростове раздели до нижнего белья
01 июля 2024, 14:58
Фото: iStock/Anetlanda

Фото: iStock/Anetlanda

В Ростове состоялся местный конкурс супермоделей. Участницы дефиле, среди которых по данным Readovka были также школьницы от 13 лет, выступили для зрителей в одном лишь нижнем белье. При этом само мероприятие организовали под открытым небом и для всех желающих.


По данным издания, информацию о юном возрасте моделей им подтвердили родители участниц. Также отмечается, что раньше подобные дефиле всегда проходили внутри здания, а доступ ограничивали лишь для гостей мероприятия. По каким причинам формат сменился на общедоступный — неизвестно.

Ранее в Подмосковье поймали двух девушек, которые напившись, разбили стелу «Я люблю Видное». В их отношении возбудили уголовное дело. На допросе задержанные раскаялись в содеянном и попросили прощения.

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Москвичам раскрыли, когда ожидать похолодания
Синоптик Ильин предрёк похолодание 5 июля
01 июля 2024, 15:25

Фото: iStock/ABGlavin

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что спад жары и похолодание в столице ожидается уже 5 июля.
«До конца недели в Москве погода будет определяться влиянием антициклона, воздух будет неподвижен и прогреется на месте до 35°С. Некоторого похолодания стоит ожидать в пятницу, когда пройдёт высотный атмосферный холодный фронт, температура понизится. До полудня воздух успеет прогреться до 30-32 °С, а затем, когда начнётся дождь, похолодает до 25-27°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова также отметила, что к выходным температура в Москве снизится.

«Но потом жаркая погода восстановится. Как долго она продержится, я не берусь прогнозировать, но, как мы и говорили, вся первая декада июля в Московском регионе будет существенно выше климатической нормы», – добавила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что в начале июля в Москве будет аномальная жара.

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#жара
#дождь
#погода
#температура
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В аэрации воздуха в Подмосковье задействовали около 300 поливальных машин
01 июля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около 300 поливомоечных машин используется для аэрации воздуха на дорогах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Порядка 300 единиц специальной техники сегодня поливают около семи тысяч километров муниципальных и региональных дорог в 305 городах и других населённых пунктах Подмосковья», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что из-за установившейся в столичном регионе жаркой погоды аэрация будет проводится и в другие дни.

В министерстве отметили, что аэрация убирает пыль с дорог и помогает охладить проезжую часть, что защищает асфальтовое покрытие от возможной деформации из-за длительного перегрева.

Аэрация на дорогах Московской области проводилась и на прошлой неделе.

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#минтранс мо
#дороги
#жара
#московская область
#подмосковье
#алексей гержик
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В Павловском Посаде отметили День ветеранов боевых действий
01 июля 2024, 14:27

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Мероприятие, приуроченное ко Дню ветеранов боевых действий, провели у памятника воинам-интернационалистам в сквере на улице Тимирязева в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Поздравляю всех причастных с этим важным и почитаемым днем. Пусть каждый из вас ощущает нашу поддержку, восхищение и глубокую признательность за ваше служение и жертвенность», — сказал руководитель Павлово-Посадского округа Денис Семёнов.
Он также поблагодарил ветеранов боевых действий за верность, мужество и преданность Родине.

День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля. В официальном списке памятных и праздничных дней эта дата не значится — её отмечают по инициативе общественных организаций.

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#павловский посад
#мероприятия
#ветераны
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Вырастут пенсии, подорожают ЖКУ, водка и загранпаспорт: что изменится для россиян с 1 июля
Пенсионные реформы и льготы на ЖКХ: что изменится с 1 июля 2024 года
01 июля 2024, 14:15

Фото: iStock/Oleg Elkov

В июле текущего года вступит в силу множество нововведений. С начала следующего месяца в России прекращает действовать программа льготной ипотеки, крепкий алкоголь подорожает и вырастут тарифы ЖКХ.
О том, какие законы вступают в силу с начала июля, и как они повлияют на жизнь россиян, расскажет редакция «Радио 1».

Некоторые категории пенсионеров получат доплаты


С 1 июля 2024 ряд пенсионеров получат доплаты. В эту категорию граждан войдут те, кому исполнилось 80 лет. Уточняется, что им будет повышена фиксированная выплата на 100%, что составит более 8 тысяч рублей. Также люди, которые получили первую группу инвалидности в июне, получат доплату в размере 8134,88 тысяч рублей.

Новый порядок получения пенсии


С 1 июля порядок определения способа выплаты пенсионных накоплений станет проще. Благодаря нововведениям большее число граждан РФ сможет получить накопительную пенсию единовременно, а не в виде регулярной выплаты. Кроме того, новый порядок получения пенсии упростит работу сотрудников фондов.

Платежи за ЖКУ вырастут


В следующем месяце впервые с 2022 года будут проиндексированы тарифы на коммунальные услуги — водоснабжение, газоснабжение и электроэнергию. Повышение тарифов произойдет на 4–15%, в зависимости от субъекта РФ.

В столице повышение произойдет на 11%. Однако жителей Санкт-Петербурга нововведение не затронет. Губернатор Александр Беглов пояснил, что по причине роста городского бюджета плановое повышение тарифов проводиться не будет.

Пенсионеры смогут платить за жилье без комиссий


С 1 июля текущего года запрещается взимать банковские комиссии при внесении квартплаты рядом категорий льготников. Данное правило распространяется на многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также членов семей погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Примечательно, что взимать комиссию по-прежнему разрешается в том случае, если квитанция оплачивается в почтовом отделении, а не в банке.

Крепкий алкоголь подорожает


С 1 числа следующего месяца вводятся новые минимальные цены розничной продажи крепкого алкоголя. 0,5 л водки подорожает с 281 до 299 рублей, а коньяка — с 517 до 556 рублей.

С этого же числа гостиницы и рестораны, которые занимаются порционной продажей крепких напитков, будут обязаны передавать в государственную базу ЕГАИС информацию о продаже или использовании алкоголя.

Загранпаспорт обойдется дороже


С 1 июля этого года повышается стоимость госпошлины за выдачу ряда документов, среди которых загранпаспорта на детей и взрослых, вид на жительство и регистрация иностранцев. Теперь за получение загранпаспорта необходимо будет заплатить 6 тысяч рублей для взрослого, для детей до 14 лет — 3 тысячи рублей.

Банки будут возвращать украденные у клиентов деньги


С 25 июля 2024 года вступает в силу закон, по которому финансовые организации (банки) должны возвращать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Это произойдет в том случае, если они были переведены на счет мошенников, находящийся в специальной базе ЦБ РФ.

Банки и платежные системы будут обязаны проверять подозрительные транзакции и приостанавливать на 2 дня перевод средств — даже если клиент дал на него свое согласие. Ожидается, что за указанный срок обманутый клиент осознает, что находится под влиянием преступников.

Льготная ипотека уходит


С 1 июля этого года прекращает свое действие программа льготной ипотеки «Господдержка» на покупку квартир в новостройках под 8% годовых. Напомним, программа льготной ипотеки была запущена в 2020 году, чтобы поддержать покупателей и строительную отрасль в условиях пандемии.

Единый реестр многодетных семей


Со следующего месяца в РФ начнет свою работу реестр многодетных семей. На сегодняшний день такой статус бессрочно получают при наличии 3 и более детей, что дает возможность претендовать на разные виды социальной поддержки.

Реестр упростит процедуру взаимодействия со всеми органами и структурами, предоставляющими различные виды поддержки многодетным семьям. Перечень будет вестись для учета сведений о семьях и оказания им своевременной помощи. Также ожидается появление единого удостоверения многодетной семьи. Оно будет доступно как в бумажном, так и в электронном виде.

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#деньги
#загранпаспорт
#закон
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Сыновья священника Ащеулова признались на суде в госизмене
01 июля 2024, 14:09

Фото: istockphoto / Zolnierek

В суде сыновья российского священника Ащеулова, которые намеревались вступить в ряды Вооружённых сил Украины, признали свою вину в государственной измене.
Уголовное дело в отношении трёх сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова рассматривают во Втором Западном окружном военном суде. Об этом сообщили в ТАСС.

«На слушаниях подсудимые признали свою вину. Им также вменяют незаконное пересечение государственной границы и участие в деятельности террористической организации. Они были задержаны при попытке перейти на сторону украинских военных», — рассказали в издании.

В Липецкой епархии Русской православной церкви дело о государственной измене в отношении сыновей священника восприняли с печалью. Руководитель епархиального отдела по СМИ, иерей Олег Феофанов, заявил, что с 2008 года Ащеулов не является клириком приходов и монастырей Липецкой епархии, и с тех пор о нём ничего не известно.

В 2014 году о семье Ащеуловых узнали многие. Органы опеки были вынуждены изъять детей из-за того, что условия их проживания не соответствовали необходимым требованиям. Позже детей вернули родителям, а также предоставили им временное помещение на период ремонта дома.

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#госизмена
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Туристы смогут проверить квалификацию инструкторов-проводников по QR-коду
01 июля 2024, 14:05

Фото: iStock/molchanovdmitry

Единый федеральный реестр инструкторов-проводников решено создать в России с 1 июля, туда будет вноситься информация о квалификации людей, предлагающих свои услуги любителям активного отдыха. Проверить запись в реестре сможет любой желающий по выданному инструктору QR-коду, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России.
«Попасть в федеральный реестр инструкторы-проводники смогут только после прохождения аттестации в одной из уполномоченных спортивных федераций: спортивного туризма, подводного спорта и альпинизма. Претенденты, подтвердившие свою квалификацию, получат нагрудный знак с QR-кодом, по которому можно перейти на запись в реестре», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 1 июля реестр доступен на сайте Минэкономразвития РФ.

Подтверждать свою квалификацию инструкторы-проводники должны будут раз в пять лет в соответствующих спортивных федерациях.

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#туристы
#туризм
#qr-код
#минэкономразвития
#россия
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В Арктике обнаружили окаменелости трёх вымерших видов грецкого ореха
01 июля 2024, 14:03

Фото: iStock/5PH

Учёные обнаружили окаменелости трёх новых, но давно вымерших видов грецкого ореха.
Уточняется, что окаменелости были найдены на острове за Полярным кругом севернее, чем любой известный вид грецкого ореха, ныне живущий или вымерший.

Исследователи отметили, что в древние времена материки нашей планеты выглядели совершенно не так, как сегодня, и Арктика, сегодня покрытая льдами, ранее была населена лесами.

«Крайний север поддерживал леса в стиле секвой», — приводят argumenti.ru со ссылкой на «phys.org» слова соавтора исследования почетного профессора геологических наук в Университете Саскачевана Джеймса Бейсингера.

А российские учёные из Института химии растворов РАН с коллегами из ИНХС РАН и ИВС РАН создали новую технологию получения мембранных фильтров, которые могут применяться для фильтрации воды, отделения сероводорода от природного газа, при создании аккумуляторов и т. д. В перспективе технология может найти промышленное применение.

«В результате выполненных исследований было показано, что в случае воды формируется поверхностный слой с мелкими порами, изопропанол и 1-гексанол экстрагируют, то есть извлекают растворитель из полимерного раствора, а 1-деканол, наоборот, проникает в него. Поэтому при переходе от воды к изопропанолу, 1-гексанолу и 1-деканолу пористость и размер пор на поверхности мембраны увеличиваются», — пояснил в беседе с RT научный сотрудник ИХР РАН, кандидат химических наук Андрей Баско.

Ранее сообщалось, что в Московской области создали устройство, увеличивающее срок перевозки донорских сердец. Его разработали специалисты МФТИ в Долгопрудном.

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#арктика
#ученые
#наука
#растения
#вода
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Первокурсница из Подмосковья победила на всероссийском студенческом конкурсе
01 июля 2024, 13:49

Фото: пресс-служба проекта «Твой Ход»

Студентка коломенского Государственного социально-гуманитарного университета Виктория Арутюнян вошла в число победителей первого модуля конкурсного трека «ПервопроХодец» Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», сообщает пресс-служба проекта.
«В первом модуле трека приняли участие около 20 тысяч человек, до этапа защиты образа студента России дошли 384 конкурсанта. Победителями стали 200 представителей 108 вузов и 46 регионов. Награждение состоялось в 29 июня в Москве», — отмечается в сообщении.
В рамках трека «ПервопроХодец» ребята познакомились с организацией молодёжной политики России, получили возможность провести мероприятия в своих вузах, проявить гражданскую позицию и лидерские качества.

«Принять участие в треке «ПервопроХодец» меня пригласили друзья. Мне показалось это интересным: я не была знакома с молодёжной политикой, но очень хотела узнать, как сделать студенческое сообщество комфортнее», — поделилась подмосковная победительница Виктория Арутюнян.
Отмечается, что в настоящее время стартовал приём заявок на новый модуль конкурсного трека «ПервопроХодец», он продлится до конца сентября. Заявки подаются онлайн на портале проекта «Твой Ход».

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#подмосковье
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ЛДПР предложила ввести скидку на санатории для военнослужащих
01 июля 2024, 13:46

Фото: iStock/Pavel Sipachev

Депутаты ЛДПР выступили с инициативой ввести скидки на оплату путёвок в санатории военнослужащим, которые были уволены в связи с травмой и срок службы которых составляет менее 20 лет.
«Значительная скидка 75% на санаторно-курортное лечение для военнослужащих, уволенных со службы по ранению менее чем с 20-летней выслугой, поможет бойцам ежегодно поправлять здоровье и жить полной жизнью», — объяснил в беседе с RT председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

До этого россиянам напомнили, что с сегодняшнего дня, 1 июля, в России вступил в силу закон об отмене комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Как уточняет АГН «Москва», теперь банкам, кредитным организациям, платёжным агентам запрещено взимать комиссионное вознаграждение за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное или неполное внесение платы с физлиц, нуждающихся в соцподдержке.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военнослужащим, которые проходят службу по контракту в зоне СВО.

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Путин подписал указ о ежемесячной компенсации для контрактников

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