Школьниц раздели до нижнего белья на публичном конкурсе супермоделей в Ростове

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В Ростове состоялся местный конкурс супермоделей. Участницы дефиле, среди которых по данным Readovka были также школьницы от 13 лет, выступили для зрителей в одном лишь нижнем белье. При этом само мероприятие организовали под открытым небом и для всех желающих.
По данным издания, информацию о юном возрасте моделей им подтвердили родители участниц. Также отмечается, что раньше подобные дефиле всегда проходили внутри здания, а доступ ограничивали лишь для гостей мероприятия. По каким причинам формат сменился на общедоступный — неизвестно.
Ранее в Подмосковье поймали двух девушек, которые напившись, разбили стелу «Я люблю Видное». В их отношении возбудили уголовное дело. На допросе задержанные раскаялись в содеянном и попросили прощения.
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