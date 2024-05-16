Муж зарезал жену в ЗАГСе на расторжении брака в Саянске

Фото: iStock/Michael Nesterov
В Саянске Иркутской области мужчина зарезал жену прямо в ЗАГСе после подачи заявления на расторжение брака, в котором супруги прожили всего месяц, девушка погибла на месте. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, супруги пришли в ЗАГС утром 16 апреля, чтобы подать заявление на расторжение брака, который они заключили всего месяц назад.
25-летний Дмитрий достал нож и несколько раз ударил им 21-летнюю Дарью. Она скончалась от кровопотери ещё до приезда скорой помощи. У девушки осталась 11-месячная дочка.
Мужчину задержали на месте преступления. Возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
В Уфе 22-летний парень зарезал прохожего за замечание
На Украине учитель зарезал 17-летнего ученика и ранил второго
В Люблино мигрант-нелегал зарезал парня из-за замечания на парковке — видео
25-летний Дмитрий достал нож и несколько раз ударил им 21-летнюю Дарью. Она скончалась от кровопотери ещё до приезда скорой помощи. У девушки осталась 11-месячная дочка.
Мужчину задержали на месте преступления. Возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
В Уфе 22-летний парень зарезал прохожего за замечание
На Украине учитель зарезал 17-летнего ученика и ранил второго
В Люблино мигрант-нелегал зарезал парня из-за замечания на парковке — видео
Элина Позднякова