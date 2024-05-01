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В Уфе 22-летний парень зарезал прохожего за замечание

01 мая 2024, 12:54
Фото: iStock/zoka74

Фото: iStock/zoka74

В Уфе молодой человек зарезал прохожего, который сделал ему замечание, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, все случилось 30 апреля. Парень с толпой разбивали машину соседа-должника. Мимо проходил 34-летний сосед мужчины, который окрикнул толпу и попросил остановиться. Началась драка.

К толпе присоединился еще один парень, у которого был с собой нож. В результате один из членов компании пырнул 34-летнего соседа в бедро. Мужчина умер на месте до прибытия скорой медицинской помощи.



По данным SHOT, истекающего кровью мужчину можно было спасти. Он около часа лежал на асфальта, но никто не вызвал бригаду скорой.

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#убийство
#нож
#россия
В Японии возник пожар в здании атомной электростанции «Симанэ»
01 мая 2024, 12:27

Фото: istockphoto/Nordroden

В Японии произошёл пожар на атомной электростанции «Симанэ». Возгорание возникло в машинном зале второго энергоблока АЭС.
По сообщению информационного агентства Kyodo, огонь появился в районе временного распределительного ящика. Причина возгорания пока не установлена. Пострадавших в результате пожара нет. Какого-либо негативного воздействия на окружающую среду также не зафиксировано. Работа атомной электростанции продолжается в штатном режиме.

Напомним, 24 августа 2023 года Япония приступила к сбросу воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. В феврале текущего года оператор аварийной японской АЭС сообщил об утечке воды, в которой содержатся радионуклиды из оборудования по очистке радиоактивной воды.

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#япония
#аэс
#оператор
#пожар
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Полиция проверит авиакомпанию «Победа» после недопуска на рейс пассажирки
01 мая 2024, 12:05

Фото: istockphoto/Dirk Van Geel

Сотрудники транспортной полиции инициировали проверку в отношении авиакомпании «Победа». Представители авиаперевозчика не пустили на рейс пассажирку, мотивировав это тем, что она пьяна.
Женщине заявили, что не пропустят её на борт по причине нетрезвого состояния: как-то странно она себя ведёт, явно сверх меры употребила горячительного. 39-летняя Елена из Подмосковья уверяла: ни капли спиртного не пила, но сотрудники авиакомпании стояли на своём: борт улетит без «нетрезвой» пассажирки, передаёт телеграм-канал Mash.

К месту инцидента подошли полицейские и побеседовали с женщиной. По результатам проверки правоохранители постановили: запаха алкоголя нет, поведение адекватное, надо пропускать. Да поздно: самолёт уже улетел, билеты пропали. Елена осталась в аэропорту дожидаться следующего рейса, а сотрудники транспортной полиции проверят, почему представителям «Победы» мерещатся алкоголики.

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#полицейские
#билеты
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#меры
#сотрудники
#аэропорт
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Двухлетний мальчик погиб после падения из окна седьмого этажа в Москве
01 мая 2024, 11:54

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Москве двухлетний мальчик умер после падения из окна седьмого этажа.
Об этом заявили в Telegram-канале прокуратуры столицы. Все случилось на улице Корнейчука. По предварительной информации, мать ребенка была в квартире, но ненадолго отвлеклась.

Как сообщили в ведомстве, сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по факту случившегося.

В прокуратуре настоятельно просят родителей оградить маленьких детей от окон. Кроме этого, ​по данным силового ведомства, ​во избежании подобных трагедий не стоит оставлять ​несовершеннолетних без присмотра.

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#окно
#москва
#смерть
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В Москве шестилетний ребёнок спас впавшую в кому мать
01 мая 2024, 10:39

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Шестилетний ребёнок в Москве спас мать, которая впала в состояние комы. Он сумел самостоятельно вызвать ей скорую помощь.
Малыш заметил, что маме стало плохо, быстро сориентировался и набрал номер скорой помощи, сообщают «Известия». Подъехавшие медики с изумлением увидели в квартире только маленького мальчика, который их и вызвал. В квартире находился ещё один ребёнок, которому четыре года. Сейчас с ними работают медики и психологи.

Их 42-летнюю мать доставили в медицинское учреждение, сейчас она находится под наблюдением врачей, её жизни ничто не угрожает. Таким образом, маленький мальчик, своевременно вызвав скорую помощь, спас жизнь своей матери. Причина, по которой женщина впала в кому, пока неизвестна.

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#медики
#мальчик
#москва
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В Китае после обрушения автомагистрали погибли не менее 19 человек
01 мая 2024, 08:20

Фото: istockphoto/Carl Franz

На юге Китая произошло обрушение автомагистрали, соединяющей провинции Гуандун и Фуцзянь. В результате погибли не менее 19 человек.
В результате обрушения нескольких пролётов моста под завалами оказались 18 автомобилей, передаёт издание Xinhua. Полиции и спасателям удалось извлечь из-под завалов 31 пострадавшего. Все они госпитализированы. На кадрах, опубликованных СМИ, видно, что обрушены 7-8 пролётов моста. Возле моста видны пламя и дым из ямы, куда упали автомобили.

На месте продолжают работать спасатели, медики и пожарные. Движение по скоростной автомагистрали перекрыто. Местные власти пока не подтвердили информацию о погибших и не сообщили о характере травм пострадавших во время катастрофы.

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#пожарные
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#ямы
#медики
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Полиция Нью-Йорка штурмует Колумбийский университет, 100 студентов задержаны
01 мая 2024, 08:03

Фото: iStock/TheaDesign

Полиция Нью-Йорка пошла на штурм Колумбийского университета на фоне пропалестинских протестов студентов, об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя полиции.
Студенты одного из самых престижных американских университетов протестуют против ударов Израиля по сектору Газа. Они оккупировали главное учебное здание кампуса — Гамильтон-холл — забаррикадировались изнутри и вывесили в здании палестинский флаг.

Как пишет NBC, полиции пришлось пойти на штурм университета. Вечером правоохранителям удалось ликвидировать палаточный лагерь, который установили протестующие, а также зачистить все этажи университета.

В настоящий момент задержаны около сотни протестующих.

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#палестина
#израиль
#сектор газа
#сша
#протесты
#студенты
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Основателя криптобиржи Binance приговорили к четырем месяцам тюрьмы
MSNBC: Суд в США приговорил основателя Binance к четырём месяцам тюрьмы
01 мая 2024, 06:35

Фото: istock / Nastco

Федеральный суд Сиэтла приговорил основателя криптобиржи Binance Чжао Чанпэна к четырем месяцам тюремного заключения. Об этом информирует телеканал MSNBC.
Отмечается, что Чанпэн обвиняется в преступлениях, которые связаны с переводами средств без лицензии. До этого прокуратура запрашивала 3 года заключения, а защита настаивала на 5 месяцах испытательного срока.

В ноябре 2023 года Чжао Чанпэн признал себя виновным по делу об отмывании денег в Соединенных Штатах. Для урегулирования конфликта бизнесмен заявил об уходе в отставку и согласился лично выплатить 50 миллионов долларов штрафа.

«Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», — заявил Чанпэн тогда.
Ранее житель Нью-Йорка сознался в передаче России технологий для БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
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#защита
#бизнесмен
#лицензии
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На Украине заметили яркую вспышку в небе
ТСН: в небе над несколькими областями Украины заметили вспышку
01 мая 2024, 03:07

Фото: istock / sandsun

Яркая вспышка без взрывов была замечена над несколькими областями Украины в ночь на 1 мая. Об этом информирует украинский телеканал ТСН в Телеграм-канале.
«В ночь на 1 мая 2024 года в небе над Днепропетровской и Харьковской областями была яркая вспышка. Вспышка была без взрывов», — сказано в сообщении.
По данным издания, вспышка может быть метеором или неким космическим явлением. Стоит отметить, официальных данных по поводу вспышки не было.

«Вспышка, по предварительной информации, также была видна на Полтавской, Сумской областях, подконтрольным ВСУ частях Запорожской области и вероятно в ряде других областей», — добавляет ТСН.
Ранее сообщалось, что в Одессе после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы.

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В США потерпел крушение истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение недалеко от базы ВВС Холломан в Нью-Мексико
01 мая 2024, 02:17

Фото: istock / KuntalSaha

Истребитель F-16 ВВС США разбился около авиабазы Холломан в штате Нью-Мексико. Об этом информирует телеканал Fox News.
По данным канала, крушение судна произошло примерно в 11:50 по местному времени (20:50 мск) возле национального парка «Уайт Сэндс». На борту истребителя находился только пилот, он катапультировался, ему оказывают медицинскую помощь. Сведения о состоянии его здоровья не приводятся.

Местные власти призвали не подходить к месту крушения из-за возможного попадания в атмосферу вредных химикатов, которые находили на борту самолета. Часть территории парка «Уайт Сэндс» закрыли для посещения.

До этого Минобороны Японии сообщало, что после крушения военных вертолётов найдены бортовые самописцы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#крушение
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