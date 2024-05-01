В Уфе 22-летний парень зарезал прохожего за замечание

Фото: iStock/zoka74
В Уфе молодой человек зарезал прохожего, который сделал ему замечание, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, все случилось 30 апреля. Парень с толпой разбивали машину соседа-должника. Мимо проходил 34-летний сосед мужчины, который окрикнул толпу и попросил остановиться. Началась драка.
К толпе присоединился еще один парень, у которого был с собой нож. В результате один из членов компании пырнул 34-летнего соседа в бедро. Мужчина умер на месте до прибытия скорой медицинской помощи.
По данным SHOT, истекающего кровью мужчину можно было спасти. Он около часа лежал на асфальта, но никто не вызвал бригаду скорой.
Читайте также:
Двухлетний мальчик погиб после падения из окна седьмого этажа в Москве
В Москве шестилетний ребёнок спас впавшую в кому мать
Мужчина спас запертую на балконе внуком пенсионерку
К толпе присоединился еще один парень, у которого был с собой нож. В результате один из членов компании пырнул 34-летнего соседа в бедро. Мужчина умер на месте до прибытия скорой медицинской помощи.
По данным SHOT, истекающего кровью мужчину можно было спасти. Он около часа лежал на асфальта, но никто не вызвал бригаду скорой.
Читайте также:
Двухлетний мальчик погиб после падения из окна седьмого этажа в Москве
В Москве шестилетний ребёнок спас впавшую в кому мать
Мужчина спас запертую на балконе внуком пенсионерку
Алёна Самарева