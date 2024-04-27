На Украине учитель зарезал 17-летнего ученика и ранил второго

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На Украине задержали 23-летнего учителя по подозрению в убийстве и ранении бывших учеников. Об этом 27 апреля сообщили на сайте Управления Национальной полиции Украины в Житомирской области.
В соответствии с украинским законодательством, задержанному грозит пожизненное лишение свободы.
Согласно данным правоохранительных органов, трагическое событие произошло 25 апреля в селе Луковец Житомирской области. Местная жительница обратилась в полицию, сообщив, что двое молодых людей получили ножевые ранения возле магазина.
Позднее стало известно, что 17-летние парни приехали к своему бывшему учителю, чтобы разрешить конфликт из-за девушки. Ссора переросла в потасовку, в результате которой учитель извлек нож и нанес несколько ударов своим бывшим ученикам. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, а другой находится в критическом состоянии.
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Согласно данным правоохранительных органов, трагическое событие произошло 25 апреля в селе Луковец Житомирской области. Местная жительница обратилась в полицию, сообщив, что двое молодых людей получили ножевые ранения возле магазина.
Позднее стало известно, что 17-летние парни приехали к своему бывшему учителю, чтобы разрешить конфликт из-за девушки. Ссора переросла в потасовку, в результате которой учитель извлек нож и нанес несколько ударов своим бывшим ученикам. Один из пострадавших скончался на месте происшествия, а другой находится в критическом состоянии.
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Артем Кузьмин