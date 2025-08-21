Охранник букмекерской конторы устроил резню в Петербурге

21 августа 2025, 09:11

Фото: iStock/yanik88

В ночь на 20 августа в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент, в результате которого охранник букмекерской конторы нанес ножевые ранения трем посетителям. По информации агентства АН «Оперативное прикрытие», полиция была вызвана в заведение на проспекте Энгельса около трех часов ночи.