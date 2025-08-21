Охранник букмекерской конторы устроил резню в Петербурге
В ночь на 20 августа в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент, в результате которого охранник букмекерской конторы нанес ножевые ранения трем посетителям. По информации агентства АН «Оперативное прикрытие», полиция была вызвана в заведение на проспекте Энгельса около трех часов ночи.
По предварительным данным, конфликт возник из-за неадекватного поведения посетителей, что привело к агрессивным действиям со стороны 60-летнего охранника. В результате нападения двое мужчин, 33 и 34 лет, жители Тюменской области, а также 38-летний гражданин Беларуси были госпитализированы. У иностранца и старшего россиянина диагностированы проникающие ранения живота, а у второго россиянина – ранения щеки и шеи.
Охранник был немедленно задержан. Как сообщает источник, с 1991 по 2022 год он имел богатую криминальную биографию, включая судимости за мошенничество, кражи, неуплату алиментов и фиктивную регистрацию иностранных граждан. В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование инцидента.
Читайте также: