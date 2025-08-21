Маленькая девочка пострадала от нападения собаки в российском городе

21 августа 2025, 09:42

В Нижнем Тагиле доберман без намордника напал на шестилетнюю девочку

Фото: iStock/Yaraslau Saulevich

В Нижнем Тагиле доберман без намордника напал на шестилетнюю девочку. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».