Маленькая девочка пострадала от нападения собаки в российском городе
В Нижнем Тагиле доберман без намордника напал на шестилетнюю девочку. Об этом сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».
Об инциденте в социальных сетях рассказала мать пострадавшей. Когда ее дочь находилась на детской площадке во дворе их дома, к ней подошла женщина с собакой на поводке.
Родительница утверждает, что незнакомка взяла ее ребенка на руки, несмотря на его отказ, испуг и сопротивление. Затем она попыталась посадить его на своего питомца, чтобы покатать. Однако хвостатой это не понравилось: она скинула малышку и искусала ее.
После произошедшего хозяйка пса скрылась. В отделе полиции изучили заявление и начали проверку. В каком состоянии находится девочка, не раскрывается.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре мужчина попал в реанимацию после нападения бойцовых собак.
