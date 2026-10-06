Мужа-сидельца героини шоу «Ждули» обвинили в педофилии, пишут СМИ
Мужа участницы шоу «Ждули» Екатерины заподозрили в домогательствах к её несовершеннолетней дочери после публикации семейного лайф-контента. Об этом сообщает Baza.
Поводом для скандала стали видеоролики, на которых мужчина ведёт себя с девочкой, по мнению общественников, недопустимо. На кадрах он нависает над ребёнком, целует её, прижимается к ней и касается бёдер и живота. Наиболее резонансным стал фрагмент, где взрослый лежит на девочке. Активисты усмотрели в его поведении признаки сексуального характера.
После критики Екатерина выступила в защиту мужа и удалила часть публикаций. Она заявила, что происходящее на видео является проявлением любви и отвергла обвинения в педофилии, назвав претензии пользователей необоснованными.
Активисты намерены передать записи правоохранителям для проверки. Они считают, что мужчину, который ранее был трижды судим, необходимо привлечь к ответственности и по статье о развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Кроме того, общественники выступают за проверку действий матери и возможное лишение её родительских прав.
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