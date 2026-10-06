Мужа-сидельца героини шоу «Ждули» обвинили в педофилии, пишут СМИ

06 октября 2026, 13:11

Baza: Общественники обвинили в педофилии мужа-сидельца героини шоу «Ждули»

Фото: istockphoto/Dzurag

Мужа участницы шоу «Ждули» Екатерины заподозрили в домогательствах к её несовершеннолетней дочери после публикации семейного лайф-контента. Об этом сообщает Baza.